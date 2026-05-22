BTS香港演唱會詳情　明年3月啟德開3場　最貴$3299｜演唱會經濟

韓國K-pop天團BTS（防彈少年團）宣布明年3月登陸香港啟德主場館，連開三場「ARIRANG」巡迴演唱會。首輪門票下月起陸續開售，主辦單位今（22日）起開放官方會員優先購票登記。今次「ARIRANG」巡迴演唱會是BTS自「PERMISSION TO DANCE ON STAGE」巡演以來，首度全員攜手回歸巡演。



全球超級巨星BTS（防彈少年團）正式宣布將於2027年3月登陸香港啟德主場館，連開三場「BTSWORLDTOUR‘ARIRANG’」演唱會。（Liva Nation提供）

BTS「ARIRANG」巡迴演唱會正於北美進行

「ARIRANG」巡迴演唱會正於北美進行，預計將橫跨全球34個地區、演出達85場。巡迴演唱會上月於韓國高陽正式啟動，隨後登陸日本東京。團隊在4月將到北美坦帕的Raymond James Stadium，其後接連造訪埃爾帕索、墨西哥城及史丹福。北美首階段場次將於下周在拉斯維加斯落下帷幕，團隊隨後將於6月底前往歐洲及英國，並於今年稍後時間重返北美其他城市及拉丁美洲。

巡迴演唱會至今已創下多個歷史性時刻

是次巡迴演唱會至今已創下多個歷史性時刻，令BTS成為首個在坦帕Raymond James Stadium、埃爾帕索Sun Bowl Stadium、阿靈頓AT&T Stadium、巴爾的摩M&T Bank Stadium及福克斯堡Gillette Stadium舉行演唱會的K-pop藝人。

全球超級巨星BTS（防彈少年團）正式宣布將於2027年3月登陸香港啟德主場館，連開三場「BTSWORLDTOUR‘ARIRANG’」演唱會。（Liva Nation提供）

至於「ARIRANG」巡迴演唱會的亞洲場次將於今年11月19日在高雄國家體育場率先揭開序幕，隨後陸續到曼谷、吉隆坡、新加坡及雅加達。澳洲場次則於明年2月12日在墨爾本MarvelStadium連開兩場，隨後於2月20日及21日移師悉尼AccorStadium上演。

採用沉浸式360度四面台舞台設計

團隊將緊接於明年3月重返亞洲，在香港及布拉干演出。今次「ARIRANG」巡迴演唱會製作特別採用沉浸式360度四面台舞台設計，不僅能讓樂迷置身於演出的核心體驗之中，更能有效擴大體育館的觀眾容量。

全球超級巨星BTS（防彈少年團）正式宣布將於2027年3月登陸香港啟德主場館，連開三場「BTSWORLDTOUR‘ARIRANG’」演唱會。（資料圖片/啟德體育園提供）

主辦方LiveNation提醒，ARMY MEMBERSHIP PRESALE優先購票將於2026年6月9日（星期二）上午11時率先展開。餘下門票將於6月11日上午11時起在btsworldtourofficial.com及快達票同步公開發售。

此外，全球ARMYMEMBERSHIP持有人必須於今日（22日）下午1時至5月27日（星期三）上午11時期間，前往Weverse平台完成優先購票登記，以進行必需的會員身份核實。只有在上述指定期間內成功完成登記的會員，方具備資格參與優先購票並進入線上購票隊伍。

【香港站演出詳情】



日期：2027年3月4日、6日及7日（星期四、六及日）

演出時間：晚上7時30分

地點：啟德主場館

門票售價：HKD3,299（VIP）／2,499／1,899／1,499／1,099／799（全坐位）

ARMY MEMBERSHIP（GLOBAL）優先購票登記：



2026年5月22日（星期五）下午1時至2026年5月27日（星期三）上午11時（HKT）

ARMY MEMBERSHIP（GLOBAL）優先購票：



2026年6月9日（星期二）上午11時至晚上10時（HKT）

Trip.com搶先訂票



2026年6月10日（星期三）上午10時至晚上11時59分（HKT）

Live Nation 會員優先訂票



2026年6月10日（星期三）上午11時至晚上10時（HKT）

公開發售



2026年6月11日（星期四）上午11時起（HKT）