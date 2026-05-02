AI人工智能｜創科局推出官方教學節目　淺顯易懂化複雜科技知識

創新科技及工業局局長孫東今日（2日）發表網誌，公布全民人工智能（AI）培訓的頭炮《AI大講堂》即將正式播出，共分八集，由學者及專家，「將複雜的科技知識轉化為淺顯易懂的內容」，介紹AI如何實現跨學科應用並融入生活角落；多個全民AI培訓項目將於今年第二季起陸續推出，針對學生、青年及公眾等不同群體需要，籌辦一系列學習課程、講座及比賽等多元化又具趣味的活動，普及提升AI認知及應用，尤其是AI素養。



創新科技及工業局局長孫東在2026至27年度《財政預算案》有關推動創新科技發展措施記者會上，闡述推動全民AI培訓的理念。（局長網誌圖片）

孫東在網誌指出，人工智能（AI）正以前所未有的速度重塑全球的發展格局，並逐步融入人們日常生活，從聊天機械人協助處理日常事務，到具身智能機械人開始用於不同行業，「AI不再是科幻電影中的遙遠想像，而是現實生活中真實可用的工具。」

他表示，今年《財政預算案》提出全民AI培訓，普及提升社會不同層面對AI的認知與應用，讓AI融入市民生活，惠及社區每一個角落。他表示《AI大講堂》作為全民AI培訓的頭炮，將於5月9日在無綫電視頻道的黃金時段正式開講，讓AI科普走進千家萬戶。

一連八集的《AI大講堂》涵蓋了AI各個重要層面，邀請多位在AI領域舉足輕重的本港專家與學術翹楚擔任講者，透過生動有趣的對話形式，將複雜的科技知識轉化為淺顯易懂的內容。

《AI大講堂》第一講講者香港人工智能研發院董事局主席沈向洋教授。（局長網誌圖片）

打頭陣的是香港人工智能研發院董事局主席沈向洋教授，他將以《AI是什麼？從科幻到現實的奇妙旅程》為主題，向觀眾揭開AI從想像到現象的演變；董事局副主席冼漢廸則主持第二講，探索AI從日常應用到香港創新機遇的緊密聯繫；接下來還有特區政府副數字政策專員（數據治理）吳秉宗講解政府在AI安全與保障數碼生活方面的角色，以及大數據領域專家車品覺會剖析AI帶來的職場革命與機會。

其他單元包括AI實際應用場景及用家角度，例如科技大學首席副校長郭毅可分享AI如何「思考」並走進市民日常生活；物流及供應鏈多元技術研發中心董事局主席林曉鋒介紹AI如何實現跨學科應用並融入生活角落；中文大學工程學院副院長、立法會議員黃錦輝則會聚焦教育未來，為學生、老師及家長提供實用建議；最後理工大學計算機及數學科學學院副院長、生成式人工智能講座教授楊紅霞會壓軸主講未來十年AI對香港帶來的機遇與挑戰。

《AI大講堂》第二講講者香港人工智能研發院董事局副主席冼漢廸。（局長網誌圖片）

孫東表示，國家「十五五」規劃明確提出深入推進數字中國建設，深化拓展「人工智能+」行動，推動AI賦能千行百業，提升數智化發展水平。他指香港作為國家重要的科技力量，主動對接國家戰略，以AI作為核心產業積極發展，不僅要推動AI科研，更要確保社會各階層都能共享AI發展的紅利，實現普惠共融。

他透露，除了《AI大講堂》，多個全民AI培訓項目將於今年第二季起陸續推出。目前正與科技園公司、數碼港及生產力促進局商討，聯同科技企業及大專院校，針對學生、青年及公眾等不同群體需要，籌辦一系列學習課程、講座及比賽等多元化又具趣味的活動，普及提升AI認知及應用，尤其是AI素養。

他表示，正積極探討在社區層面投放更多資源，例如讓機械人參與AI教育推廣、數碼共融活動及社區服務，讓市民可近距離接觸互動，親身體驗AI的最新發展，讓AI走進市民生活當中。