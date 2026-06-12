科技園率港企出席歐美兩大創科展　冀為本地初創企業拓展全球市場

香港科技園公司本月將率領兩大代表團分別前往法國巴黎及美國聖地牙哥，參與歐洲大型科技創新展覽Viva Technology（VivaTech）2026及全球生物科技盛會BIO International Convention（BIO）2026，展示香港在人工智能、綠色科技及生命健康科技領域的創新成果，並為本地初創開拓海外合作及投資機遇。



香港科技園公司行政總裁黃秉修表示，科技園致力凝聚全球科技社群、進一步鞏固香港作為成功跳板的地位，同時推廣本地創科生態圈的蓬勃發展及可持續性。(科技園提供圖片)

科技園公司今次將以歷來最大規模參與BIO展覽，同時聯同24間香港創科企業進駐巴黎VivaTech。科技園公司行政總裁黃秉修指出，人工智能及生物科技是未來最具影響力的產業領域，而香港正憑藉科研實力、國際化優勢及大灣區市場連繫能力，發展成為連接中國內地、歐洲及美國創科生態圈的重要樞紐。

VivaTech展24間港企 聚焦AI與綠色科技

在6月17日至20日舉行的VivaTech 2026上，科技園公司將聯同香港貿易發展局及多間本地大學和科研機構，組織24家香港創科企業於「香港科技館」參展，其中16家來自科技園園區，涵蓋人工智能、健康科技及綠色科技等範疇。

參展企業包括專注可持續建築材料研發的Formwork IO，其技術透過升級再造工業副產品及生物染料，開發可吸收並封存二氧化碳的建築材料；致力智慧樹木管理的樹聯綠碳科技（LeafIoT），利用人工智能技術協助城市提升樹木健康管理效率，以及開發生成式人工智能的萬想科技（Pantheon Lab），相關技術已應用於金融及公共服務領域。

樹聯綠碳科技有限公司（LeafIoT）董事總經理陳柏坤（左二）分享其綠色資產管理方案的理念—獨創中西合璧的智慧樹木管理系統，大幅延長城市樹木的壽命，重塑自然生態平衡，協助政府與企業精準、安全地實現綠色低碳目標的綠色資產管理解決方案先鋒。(科技園提供圖片)

BIO設歷來最大香港館 展示41項生命健康創新成果

另一焦點則是於6月22日至25日在美國舉行的BIO 2026。科技園公司將聯同投資推廣署、香港貿發局及香港大學、中文大學、科技大學、城市大學和理工大學組成大型代表團，設立歷來最大規模的「香港館」，展示來自41間企業、大學及科研機構的創新成果。

科技園表示，今年參展規模較去年增加一倍，展出項目涵蓋AI驅動藥物研發、創新療法、診斷技術及基因治療等前沿領域。當中引正基因將展示其體內基因編輯技術，透過新型基因編輯工具及遞送技術，開發針對遺傳疾病的新療法；而醫克生物則聚焦核酸藥物及抗體研發，其愛滋病治療性核酸疫苗已完成第一期臨床試驗，正準備進入第二期研究階段。

引正基因業務發展經理岑卓盈將隨科技園公司代表團於 US BIO 參展，並展示其體內基因組編輯療法（又稱「DNA 手術」）。(科技園提供圖片)

冀吸引資金人才來港 打造國際創科樞紐

除參展外，科技園公司亦將舉辦投資配對、商業提案及國際交流活動，協助企業爭取技術授權、融資及跨境合作機會。科技園公司表示，希望透過兩大國際展覽，進一步發揮香港作為「超級聯繫人」的角色，一方面協助本地創科企業拓展全球市場，另一方面吸引海外人才、資金及技術匯聚香港，推動本港創科生態圈持續發展。