11 SKIES｜林天福：空置率高說法不正確 正與新世界商討發展情況
撰文：洪戩昊
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機管局主席林天福今日（7日）在一個電台節目指，中亞航點北對俄羅斯、南對中東，加上運費便宜，可成為香港來往歐洲貨運的新渠道。他其後會見傳媒，被問及會如何應對11 SKIES空置率高企，他回應指11 SKIES原本預計在2028年才開放，所以空置率高的說法不正確，又透露機管局正與新世界商討發展情況。
林天福：11 SKIES空置率高的說法不正確
林天福今日出席電台節目《政好星期天》後見傳媒，被問及會如何應對11 SKIES空置率高企。他回應指，11 SKIES原本預計在2028年才開放，所以空置率高的說法不正確。他指現時開放的主要是辦公室，在與新世界商討發展情況後會盡快公布。
他強調，11 SKIES是機場城市SKYTOPIA的一部分，所以需要從SKYTOPIA整體來衡量發展潛力，而機管局對11 SKIES和SKYTOPIA也很有信心。
中東受戰事影響 林天福：中亞有望成為下一個中東
林天福在節目上則表示，以往香港來往歐洲的貨運大多途經中東，佔13%；但受中東戰事影響，三至四月的有關貨運量跌了三至四成。而中亞航點北對俄羅斯、南對中東，加上運費便宜，可成為香港來往歐洲貨運的新渠道，甚至有望成為下一個中東。
他亦指，以往經中亞來港的貨量較少，預料中東局勢轉變後，未來增幅可觀。他指今年首五個月，歐洲和中亞貨運公司來港的貨運公司，從17間增至29間；經中亞來港的貨量亦較去年同期增長約5倍，去到3,300多噸，預計將來貨量可超過一萬噸。
有好多增長都係嚟自歐洲，尤其是東歐地區。所以我哋覺得，從戰略上嚟講，將來我哋應該發展多啲航道，由香港經中亞去歐洲。可能從意義上嚟講，就真係有一個新嘅「空中絲綢之路」。
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