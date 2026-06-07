11 SKIES｜林天福：空置率高說法不正確　正與新世界商討發展情況

機管局主席林天福今日（7日）在一個電台節目指，中亞航點北對俄羅斯、南對中東，加上運費便宜，可成為香港來往歐洲貨運的新渠道。他其後會見傳媒，被問及會如何應對11 SKIES空置率高企，他回應指11 SKIES原本預計在2028年才開放，所以空置率高的說法不正確，又透露機管局正與新世界商討發展情況。



機管局主席林天福。（資料圖片／王海圖攝）

11 SKIES。（資料圖片／歐陽德浩攝）

5月14日的11 SKIES不見人影。（蔡正邦攝）

林天福：11 SKIES空置率高的說法不正確

林天福今日出席電台節目《政好星期天》後見傳媒，被問及會如何應對11 SKIES空置率高企。他回應指，11 SKIES原本預計在2028年才開放，所以空置率高的說法不正確。他指現時開放的主要是辦公室，在與新世界商討發展情況後會盡快公布。

他強調，11 SKIES是機場城市SKYTOPIA的一部分，所以需要從SKYTOPIA整體來衡量發展潛力，而機管局對11 SKIES和SKYTOPIA也很有信心。

行政長官李家超早前率領來自香港加內地商貿代表團，出訪中亞的哈薩克和烏茲別克。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超早前率領來自香港加內地商貿代表團，出訪中亞的哈薩克和烏茲別克。（政府新聞處圖片）

中東受戰事影響 林天福：中亞有望成為下一個中東

林天福在節目上則表示，以往香港來往歐洲的貨運大多途經中東，佔13%；但受中東戰事影響，三至四月的有關貨運量跌了三至四成。而中亞航點北對俄羅斯、南對中東，加上運費便宜，可成為香港來往歐洲貨運的新渠道，甚至有望成為下一個中東。

他亦指，以往經中亞來港的貨量較少，預料中東局勢轉變後，未來增幅可觀。他指今年首五個月，歐洲和中亞貨運公司來港的貨運公司，從17間增至29間；經中亞來港的貨量亦較去年同期增長約5倍，去到3,300多噸，預計將來貨量可超過一萬噸。