狗隻入食肆｜中籤居屋餐廳受公契限制禁狗入　房署：可助業主改契

狗主7月9日起可帶同狗隻進入指定食肆，食環署上周五（12日）抽籤分配1,000個獲批食肆的名額。啟德居屋啟欣苑商場的寵物友善餐廳「三月見」雖然中籤，但食環署指其門口用地屬屋苑公契範圍，規定不可帶狗，因此無法向餐廳發出正式許可。



店主曾先生表示無奈和失望，稱餐廳門口常有狗經過，亦設「停狗區」供顧客將寵物牽繫在室外，從沒人表示違反規例。他質疑現時做法與寵物友善政策相違，「明明有個新政策，點解仲係要用舊例阻攔？」他希望政府可酌情處理，並就狗隻進入食肆制定新政策。



食環署回覆指，申請程序一開始已作出配套設計，要求食肆營運者在遞交申請前，先確認其食肆所處的地方是否容許狗隻進入，署方會尊重物業持份者的決定。房屋署表示，現時啟欣苑大廈公契訂明不能在屋苑任何部分攜帶或飼養狗隻，如業主有意探討更改公契條文以容許屋苑引入寵物友善的食肆，署方樂意協助處理有關程序。



「三月見」日前收到食環署通知，指其門口用地屬啟欣苑大廈公契範圍，不可攜帶或飼養狗隻，因此不獲發出准帶狗進入的正式許可。（洪戩昊攝）

「三月見」店主：長期有顧客反映希望可帶狗進入餐廳

「三月見」位於啟欣苑零售大樓地下2號舖，是一間寵物友善餐廳，狗主入餐廳用膳時，可將狗隻牽繫在室外空間的「停狗區」。店主曾先生指，有見許多區内居民養寵物，長期有顧客反映希望可帶狗進入餐廳，因此向食環署申請容許狗隻進入。

最遲6月24日須獲准許證明 否則視作放棄 店主促酌情

曾先生指，申請過程一直順利，沒有人員質疑場所禁狗。然而中籤當日他收到食環署通知，指其門口外的用地屬於啟欣苑大廈公契範圍，而公契規定不可攜帶狗隻。他引述食環署稱，除非獲屋苑書面證明允許狗隻行走，否則無法向他發出正式許可。啟欣苑零售大樓公契顯示，啟欣苑範圍内不可攜帶或飼養狗隻。

曾先生隨後聯絡房屋署，期望獲酌情容許帶狗，房屋署回覆他指正檢視情況，但沒有回覆會否放寬規定。倘若房屋署沒有在6月24日或之前發出准許，他將會錯過向食環署修改牌照的期限，變相要放棄名額。

餐廳花費過萬元添置器材、劃分寵物區

曾先生對此感到無奈，他指為了今次申請，餐廳花費過萬元添置器材、劃分寵物區，「我哋都係希望熟客可以開心咁帶寵物進入，先走去申請，點知因為咁細嘅問題而攞唔到批准，係有失望。」

他又稱餐廳門口一向有許多狗隻經過，從來沒人阻攔，質疑現時做法與寵物友善政策相違，他期望政府可檢視規例，制定新指引，酌情容許狗隻進入。

明明有個新政策，點解仲係要用舊例阻攔？唔係應該制定新指引咩？ 「三月見」店主曾先生

「三月見」位於啟欣苑零售大樓地下2號舖，是一間寵物友善餐廳，門口設「停狗區」。（洪戩昊攝）

食環：早已要求營運者確認食肆是否容許狗隻進入

食環署回覆指，申請程序一開始已作出配套設計，要求食肆營運者在遞交申請前，先確認其食肆所處的地方是否容許狗隻進入，署方會尊重物業持份者的決定。

署方指，由於各場地的使用規則，包括是否容許狗隻進入，可能涉及業權、地契及大廈公契的規定，食肆經營者可與物業持份者澄清或協商，以釋除疑慮；如確認食肆所處的範圍容許狗隻進入，食環署會向申請人發出准許。食環署也會與食肆經營者與物業持份者保持溝通並提供適切協助。

房屋署：須啟欣苑業主同意更改公契條文 樂意提供協助

房屋署表示，由於現時啟欣苑大廈公契訂明不能在屋苑任何部分攜帶或飼養狗隻，因此除非得到屋苑業主同意更改公契條文，否則位於該屋苑範圍內的食肆現時難以成為准許狗隻進入的食肆。如啟欣苑業主有意探討更改公契條文，以容許屋苑引入寵物友善的食肆，署方樂意協助處理有關程序。

房屋署重申，啟欣苑是「出售居者有其屋計劃單位2022」的屋苑，在屋苑入伙後，其管理與一般私人屋苑無異，同樣受到大廈公契條文約束，而不同物業各自有不同的管理規定。