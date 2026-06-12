食環署宣布7.9起狗隻可入食肆　1000間中籤食肆灣仔及中西區最多

食環署今日（12日）就容許狗隻進入食肆的申請進行抽籤分配名額，並按抽籤結果編配1000個容許狗隻進入的食肆名額，及至下午正式宣布，由七月九日起，狗隻可進入獲批准的食肆。



食環署指，將於下周二及下周三（16日及17日）派專責人員到中籤食肆，向負責人派遞批准信和講解法例要求、牌照條件及其他遵規安排。中籤申請者須於本月24日或之前，繳付140元以修改牌照，加入准許。若申請者未有於指定期限內完成手續或因其他原因放棄資格，食環署會按抽籤結果的順序安排候補名單上其他申請者補上。



食環署今（12日）就容許狗隻進入食肆的申請進行抽籤分配名額，在的1,616宗合資格申請中，隨機抽選1,000個名額。（董素琛攝）

食環署本月稍後將獲准食肆名稱放專題網頁

食環署指，食肆申請人完成手續並正式獲得批准後，將獲派指定樣式的A3大小標示，由7月9日起必須於食肆主要入口當眼處時刻張貼該標示，方便市民辨識。食環署會在本月稍後將獲准食肆的名稱、地址、該食肆提供的自訂『顧客須知』的網頁連結等資料上載至專題網頁，供市民查閱。

食環署指會展開連串宣傳活動，透過電視宣傳短片、電台宣傳聲帶，以及在巴士站、港鐵站和政府建築物外牆張貼廣告等，向市民宣傳容許狗隻進入獲准食肆的安排。其中，宣傳短片將於今日下午五時在食環署Facebook專頁首播。

食環署建議獲准食肆作出充分準備 顧客及其他市民配合亦十分重要

食環署建議獲准食肆為容許狗隻進入作出充分準備，包括規劃用餐區、添置設施、培訓員工、聯絡保險公司等。

食環署6月12日宣布，由七月九日起，狗隻可進入獲批准的食肆。（資料圖片/夏家朗攝)

中籤數最多分區依次為灣仔區、中西區及油尖區

根據食環署公布的中籤食肆數據，港島及離島區有343間中籤，九龍有326間，新界有331間。19個分區中以灣仔區及中西區最多，分別有111間及106間，油尖區排第三，有105間。

非中式餐館中籤數最多 亦有50間酒吧中籤

如以食肆類別計，非中式餐館有450間，佔比最多，其次是中式餐館有309間，也有50間酒吧中籤。

食環署宣布7.9起狗隻可入食肆，1000間中籤食肆港島及離島區最多。（食環署網頁）

立法會議員陳凱欣負責主持抽籤。（董素琛攝）

立法會議員陳凱欣指，政府日後會因應情況，上調配額。（董素琛攝）

選委界立法會議員陳凱欣今早在公開抽籤後表示，現階段給予1,000個配額屬「可以接受」，此配額日後會因應情況，有上調空間，讓愛寵物的人士有選擇的同時，顧及怕狗或狗毛敏感的市民。