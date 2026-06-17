美斯世界盃登場入三球　港阿根廷球迷首酒樓捧場讚「就腳又過癮」

世界盃2026今日（17日）來到第六個比賽日，早上的阿根廷對阿爾及利亞，球王美斯終於登場，更連入三球，助阿根廷3:0取勝。比賽在早上九時進行，吸引不少人到上環蓮香樓觀賞賽事，近大屏幕位置的檯近爆滿。有阿根廷球迷專程到場支持球隊，形容邊食邊看很「過癮」。



比賽在早上九時進行，吸引不少人到上環蓮香樓觀賞賽事，近螢幕位置幾近爆滿。（洪戩昊攝）

比賽在早上九時進行，吸引不少人到上環蓮香樓觀賞賽事，近螢幕位置幾近爆滿。（洪戩昊攝）

美斯入球時場內不少人歡呼拍掌亦有人舉機拍攝

比賽在早上九時進行，吸引不少人到上環蓮香樓觀賞賽事，近螢幕位置幾近爆滿，不過只有兩人有穿上阿根廷球衣。美斯入球時，場內不少人歡呼拍掌，亦有人舉機拍攝。

其中一位穿上球衣的球迷是顏先生。今日第一次到蓮香樓看世界盃的他認為氣氛很好，可以一邊吃東西一邊看比賽，而且亦有大螢幕；他未來也會繼續到蓮香樓觀看其他比賽。至於今場比賽，他亦認為十分好看。作為美斯迷的他，期望美斯和阿根廷能在今屆成功衛冕。

美斯球迷第一次到酒樓看世界盃 期望阿根廷至少入四強

另一位美斯球迷王先生則指自己住附近，選擇蓮香樓是因為「就腳」。同樣是第一次到蓮香樓看世界盃的他，形容邊食邊看比賽很「過癮」。他期望阿根廷今屆至少打入四強。