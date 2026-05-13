蔡若蓮出席世界數字教育大會 介紹香港教育策略及實踐
撰文：倪清江
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教育局局長蔡若蓮今日（12日）在浙江杭州出席2026世界數字教育大會，並發表專題演講，介紹香港推進數字教育的策略以及實踐情況。她指教育局持續提供分層式、多元化的數字教育專業發展活動和校本支援服務，以增強學校帶領變革與教學創新的專業能力。
蔡若蓮表示，配合國家的科教興國戰略，以及建設香港成為國際創新科技中心的目標，教育局成立了數字教育策略發展督導委員會，並支持課程發展議會編訂《中小學數字教育藍圖》，制訂數字教育的方向和策略。教育局又訂立《人工智能素養學習架構》，全方位提升學生的人工智能（AI）素養。
蔡若蓮表示，教育局也通過優質教育基金預留20億元支援中小學數字教育，其中5億元用於「『智』啟學教」撥款計劃，為每所公帑資助學校提供50萬元撥款，讓學校採購AI工具及舉辦培養學生AI素養活動。她強調數字時代的教育重構是一場系統性變革，「我們將繼續通過學、教、評、管、研各環節的協同推進，促進數字教育高質量發展。」
蔡若蓮出席世界數字教育大會閉幕式，並代表教育局與浙江省教育廳簽署數字教育合作備忘錄。教育局表示，備忘錄旨在充分發揮浙港雙方在數字教育資源、技術及人才等方面的優勢，共同構建數字教育協同創新共同體，為世界數字教育發展作出貢獻。
蔡若蓮昨日（11日）出席世界數字教育大會全體會議。她又到訪杭州的學校和創新科技應用推廣基地，了解AI賦能教學和數據如何驅動教學與學校管理改進，以及親身體驗智能機械人在不同場景的應用。局方表示，蔡這兩日亦與出席會議的教育官員及組織代表會面，商討加強教育合作交流。
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