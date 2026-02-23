傑出IT教師獎2026接受提名　表揚教師對推動數字教育的貢獻

為表揚本地傑出教師對資訊科技教學的貢獻，香港電腦教育學會將舉辦「IT 感師日」，並頒發第九屆「傑出IT 教師獎」，「01教育」為活動的支持機構。IT業界成功人士或學校同工可提名傑出的IT 老師，共同推動校園的正向文化。



傑出IT教師獎2026接受現正提名。

傑出IT 教師獎旨在表揚本地傑出的教師對資訊科技教學的貢獻，以及鼓勵教師互相分享電腦及資訊科技科教學心得、宣揚校園正向文化。過去八屆的「傑出IT 教師獎」廣受學界同工支持，選出多位傑出老師，今年活動再度舉行，冀望發掘更多熱心教學的優秀IT教師。

IT業界成功人士或學校同工均可提名傑出IT 教師，只需撰寫500至1000字短文，分享被提名教師對其啟發、指導及影響。被提名者須為本地中、小學或特殊學校的全職教師，並於2025-2026學年繼續任教，每位提名人最多可推薦兩名教師，並須獲提名老師同意。大會將邀請教育局的官員、校長、大學學者以及知名的社會人士組成評選委員會，就教師的專業能力、培育學生、專業精神及對社會的貢獻等方面作出評選。

傑出 IT 教師獎（Outstanding IT Teacher Award 2026）提名方法

提名人士：IT業界成功人士或學校同工

提名方法：撰寫短文一篇（約500-1000 字），講述被提名的教師對其啟發、指導及影響。

提交提名方法：透過連結https://forms.gle/rbu6hGr2K5ERwKKG8

（請利用 google 帳戶登入上傳資料）

截止日期：2026年 3 月 31 日（二）

注意事項：

*每位提名人最多只能提名兩位教師

**被提名的教師，只需同意而不用提交任何履歷文件

***「傑出 IT 教師獎」只頒發給未曾榮獲此獎項之老師