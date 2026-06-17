教局推AI素養學習架構　倡避免學生思維外判　勿用AI危害國安

教育局課程發展議會今日公布《中小學數字教育發展藍圖》，其中一個關注點是聚焦人工智能教育，訂定AI素養學習架構和應用AI教學指南。目前中小學人工智能教學未有獨立成科，而是融入各學科之中。教育局指出，初小階段著重感知和體驗，到高中階段則重應用和價值創新。



當局強調，學習架構要秉持「科技向善」的原則，亦要求教師要關注學生有否過份依賴AI，避免學生墮入「高技術低思維」或以AI取代思考過程的陷阱；亦絕對不能用AI工具危害國家安全等，如課題涉及國安、主權、領土爭議、不正確價值觀等敏感內容，應予刪除及尋求學校管理層的意見。



教育局課程發展議會今日公布《中小學數字教育發展藍圖》。(資料圖片)

秉持「科技向善」原則 宜跨學科學AI

《中小學人工智能素養學習架構》和《中小學應用人工智能教學指南》分別以附篇方式，包含在今次《藍圖》當中。《學習架構》共有16頁，涵蓋中小學AI素養學習架構理念和編寫原則、學習目標、學習目標和範疇、應用場景示例等。

當局在文件中指出，人工智能教育以「學中用、用中學、學而思、思而創」為理念，秉持「科技向善」的原則，裝備學生理解AI的知識原理、掌握技術應用，同時著重強化他們的思考和學習能力，透過「人機協助、適時適用」，培育創新思維、解難能力和正確價值觀。

當局強調AI應用層面廣，跨越不同學科，不應局限科技教育等領域，宜也融入語文、人文、藝術及數理等學習範疇。

文件提出AI素養教育設有三大學習範疇，包括基本運作原理，學生要認識人工智能的基本運作原理、人機溝通和協作、和應用人工智能的反思。

教育局指出，初小階段著重感知和體驗，到高中階段則重應用和價值創新。(資料圖片)

中學階段重理解和邏輯、應用創新

AI教育初小階段著重感知與體驗，透過生活例子和體驗式活動，初步認識AI及其用途。高小階段著重認識與提升興趣，透過認識AI的基本運作，學習語音識別、圖像分類等基礎運用，啟蒙計算思維，並嘗試運用AI工具輔助學習與解決簡單問題，明白運用AI的好處與限制，和個人使用的規範。

初中階段著重理解和邏輯建構，學生掌握機器學習工作流程，理解數據、算法與算力等概念，深化計算思維，並實踐設計思維。學生須逐步具備評估AI效益和限制的能力，培養慎思明辨能力及負責任的使用態度。

當局舉例，在公民、經濟與社會科，可透過「眼見未為真」的真實生活情境，引導學生分析人工智能深偽技術衍生的虛假片段，讓學生反思AI工具如何被惡意濫用或散播混亂等，宜培養主動查證的態度。

高中階段則重應用價值和創新，能應對智能時代下的日常生活，引導學生善用相關工具做創新與協作，並理解科技對社會的影響時，兼顧倫理與責任。

舉例，要了解AI帶動新興科技的發展，例如物聯網、雲計算，亦要理解和簡單評估應用AI能為社會包括國家安全，帶來的好處及潛在風險。

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須關注學生有否過份依賴AI 避免「高技術低思維」

至於《中小學應用人工智能教學指南》則有9頁，涵蓋應用AI教學的原則、學教評如何應用。

當局指，教師要關注學生有否過份依賴AI，避免學生墮入「高技術低思維」或以AI取代思考過程的陷阱；亦避免「思維外判」，由學生主導思考過程，選用AI工具及審視生成的答案。另外，亦絕對不能用AI工具危害國家安全、破壞社會秩序、踐踏社會道德規範的資料，例如宣揚色情、暴力、違法行為等。如課題涉及國安、主權、領土爭議、不正確價值觀等敏感內容，應予刪除及尋求學校管理層的意見。

另外，文件提出，課業和評估任務應避免要求或容許學生直接提交AI工具生成的內容或成品，而應僅允許AI是作為其中一個資料來源、啟發思考的工具，須留意學生有否不當利用AI取代自己要完成的學習任務。

老師若發生學生有不當的行為，包括未經他人同意披露或分享個人資料、作出侵犯版權或違反學術誠信的行為、作出侵犯版權或違反學術誠信的行為、藉深偽技術網絡欺凌朋輩等，宜適時與校內外專業輔導人員及家長協商及提供支援，如嚴重事件，應與校方商討，按學校機制懲處。