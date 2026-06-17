因暴動罪成被判入教導所 更生人士獲會所聘任：搵工時很擔心
由懲教署舉辦的「更生伙伴」嘉許計劃今日（17日）舉行頒獎禮。在會上分享的更生人士阿怡，因在2019年反修例事件中犯暴動罪被判入教導所，去年9月獲釋。對更生人士來說，她在申請職位時最擔心是填寫申請表時「案底」一欄，因為憂慮僱主怎樣看待自己，所以她很感激懲教署及願意幫助更生人士的僱主，現時她任職助理會所主任。
「更生伙伴」嘉許計劃由懲教署舉辦，推動政、商、民合作，藉着凝聚不同社會資源，為更生人士重投社會提供支援。「助更生」 活動涵蓋所有有利在囚人士更生的義務更生服務，例如所內服務、重新融入社會的支援及協助更生人士就業等。
獲獎的機構或人士可在獲獎後兩年內，把「更生伙伴」標誌展示於辦事處、網站或信箋抬頭／名片等，讓社會大眾知道他們熱心支持更生人士和對「助更生」工作所作的貢獻。
頒獎嘉賓包括政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強和懲教署署長黃國興。卓永興致辭時指，懲教署一直與非政府機構、慈善團體、商業團體、專上院校和一些社會賢達建立緊密夥伴關係，為在囚人士提供更生義務服務。夥伴機構們因應更生人士的需要，舉辦小組輔導班、興趣班、宗教服務和監獄探訪等活動。離開院所後，若更生人士在住屋、就業和家庭等方面有壓力，懲教署會轉其轉介給伙伴機構跟進。
更生人士親述心路歷程：擔心填寫申請表「案底」一欄
生人士阿怡和其現時的僱主、新鴻基地產旗下的「康業服務有限公司」的代表，在頒獎上分享。阿怡2019年因犯暴動罪被判入教導所，去年9月出來，現時在康業旗下的屋苑任職助理會所主任。
阿怡說，在院所內曾接受餐飲服務訓練，雖然與現時的工作沒有直接關係，但也訓練到她的心態。她直言，對更生人士來說，申請職位時最擔心填寫申請表「案底」一欄，因為會很擔心僱主怎樣看待自己，所以她很感激懲教署及願意幫助更生人士的僱主。
康業服務代表：更生人士很需要僱主幫忙
康業服務代表Anna則指，公司除了履行社會責任外，也發現更生人士很需要僱主幫忙，以找回自己的才能。她形容阿怡比以前變得更加積極、主動和投入，帶給公司很多正能量，令團隊凝聚力很好；所以她亦呼籲其他僱主可給機會更生人士。