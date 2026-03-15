逾7000名反修例被捕者沒被起訴　鄧炳強：警隊推出正向更生活動

2019年反修例運動至今將近7年，截止去年四月底，共有10279人被捕，約2400人被定罪，部分人被捕但未被檢控。保安局局長鄧炳強今日（15日）接受電台節目訪問時指，警隊過去一、兩年推出「特別項目」，在法律規限下聯絡相關人士，給予他們更生機會，有關行動細節則不方便透露。



2019年6月9日，民陣發起反對修訂《逃犯條例》遊行，指有103萬人參與遊行。（資料圖片／張浩維攝）

逾7000反修例被捕者未被檢控 鄧炳強稱特別項目助更生

根據警方數字，2019年反修例運動後至2025年四月底，共有10279人被捕，2976人已完成或正在經司法程序處理，其中2422人須承擔法律後果，仍有逾7000名人士被捕但未被檢控。

黃大仙有街站放有回顧過去一年反修例運動的展架。（羅國輝攝）

鄧炳強在港台節目中指，過去一兩年警隊推出了「特別項目」，在法律規限下聯絡部分被捕但未被檢控的年輕人，透過正向活動給予更生機會，但行動細節則不便透露。他又稱明白這些年輕人心腸不壞，指他們很多是持着正義的心，但被「假新聞、假消息」利用、「被煽動」以為自己在做對的事。

（甚麼叫更生機會？）行動細節在這裡不方便說太多，我們是用一些方法，令他們知道已經有更生的機會。希望如果這些朋友，日後我們警方再聯絡你的時間，你便知道這是一個更生機會。 鄧炳強

保安局局長鄧炳強。（資料圖片/鄭子峰攝）

大部分反修例運動入獄青年已出獄

鄧炳強又透露，因反修例運動入獄的年輕人，只有少部分仍在服刑，大部分已出獄。對於出獄人士，懲教署推出了「沿途有『理』」計劃，協助他們在囚時認識國家歷史、作生涯規劃，而部分已出獄人士已重返校園讀書或已有工作。

被問到香港安全情況，鄧炳強提到世界現時紛亂，指俄烏戰爭未完，而中東近日亦爆發戰火，不過香港相對是一個安全的地方，但亦要居安思危。他又指，香港的恐襲級別仍屬中度，即有受襲風險，但沒有確實情報，因為香港是國際大都市、金融中心，出入便利時會有風險。

保安局局長鄧炳強指，香港的恐襲級別仍屬中度，即有受襲風險，但沒有確實情報。（資料圖片/梁鵬威攝）

不過，他指本港「有一個幾完備嘅反恐系統」作應變及復原，建議市民可以見疑即報，有可疑情報通知當局，二是「閃避求」，逃走、躲避及求救。鄧指上任5年多，香港變化很大，由2019年至今是由亂到治，再由治及興，而保安局亦多了「便商利民」的職責，不影響安全下方便更多旅客來港，以及在消防等方面便利營商。