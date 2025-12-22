少年男女禁錮女子後勒索兼迫口交　官指須重整人生觀　判更生中心

兩名少男少女涉與其他童黨禁錮一名19歲女子，期間曾掌摑、勒索，並有迫女事主口交，他們早前承認禁錮、勒索及非禮等罪，案件今（22日）在區域法院判刑。庭上透露，17歲的男被告，犯本案後仍與壞分子聯絡，更疑涉其他案， 18歲的女被告剛誕下女兒，卻仍過著不負責任的生活。暫委法官溫紹明指兩人未有改過，浪費寶貴人生，認為他們急需強而有力的外界介入，以重整和糾正他們的人生觀，判二人入更生中心。



男被告林煒權（17歲）及女被告王瀅睎（18歲），男被告在審訊中途承認1項非禮罪，女被告則承認非法禁錮、襲擊及勒索3罪。

帀佲男女被告在區域法院認罪，被判更生中心。(黃浩謙攝)

女事主被帶到後樓梯掌摑

案情指，19歲女事主X在Instagram認識一名男子，並成為其男友，X與這男子分手後，獲邀到該前男友住所，惟她到步後被女被告等童黨帶到後樓梯掌摑，女被告掌摑X時自己亦受傷，她便向X索取4000元，並要X去酒吧打工還款；男被告則要X為他口交。X翌日向社工揭發事件。

女被告求判社會服務令

代表女被告的大律師求情指，報告不建議她接受感化令或社會服務令，認為她適宜入更生中心。惟女被告不想，稱她在還押期間，已感到焦慮和寢食難安，希望可判她社會服務令，或為她索取心理和精神報告。暫委法官溫紹明質疑，難道她入小欖精神病治療中心。

女被告剛誕下一女

溫官指案情嚴重，事主被禁錮失去自由，更遭人侵犯，斥兩被告的作為極為惡劣，若他們是成年人，刑期必定以年計算。二人在案發後沒有改過，繼續與不良分子交往，男被告並有接觸危險藥物，及捲入其他刑事案；女被告則誕下女兒，並繼續不負責任地生活，令到女兒身體出現問題。溫官斥女被告自顧不暇，誕下女兒是極不負責任的行為。

官認為兩被告需重整和糾正人生觀

溫官指，被告急需強而有力的外界介入，最需要重整和糾正人生觀，徹底切斷與不良分子的聯繫，避免繼續沉淪，傷害愛他們的人，浪費寶貴人生，判兩人入更生中心。

案件編號：DCCC 966/2024