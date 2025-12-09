涉金雞廣場殘廁圍毆17歲少女　16歲女被告遭判入更生中心

旺角早前爆出童黨圍毆欺凌案，一名17歲少女在金雞廣場殘廁內，疑遭多名少女掌摑並拳打腳踢，過程被拍下在網上流傳。3名13至16歲少女其後被捕，其中有人在警誡下稱遭事主抹黑「做雞」憤而施襲。其中一名16歲無業少女早前承認1項襲擊致造成身體傷害罪，今（9日）於西九龍裁判法院判刑。裁判官陳慧敏指被告不珍惜法庭給她的機會，報告顯示她有毒品問題和「好反叛」，惟她非癮君子，遂判她入更生中心。



被告鄭然曦（16歲，無業）被控於2025年10月17日，在香港九龍旺角洗衣街39號金雞廣場18樓金都桌球城殘障人士廁所內襲擊蘇姓事主，因而造成身體傷害。

裁判官陳慧敏判刑指，法庭上次為被告索取感化報告，但被告似乎沒珍惜機會。報告顯示，被告並非癮君子，不適合判戒毒所。感化官另指，被告有毒品問題和「好反叛」，同樣不適合履行社會服務令及感化令。陳官直言，法庭已給予被告機會，但始終不合適，最終根據報告建議及考慮被告福祉，判她入更生中心。

案件編號：WKCC 5090/2025