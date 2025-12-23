粵車南下｜中山客抵港即遇兩大難關　首站開往東涌坐昂坪360纜車

「粵車南下」入境市區今日（23日）凌晨0時起實施，旅客張小姐與兩名朋友今早從中山市出發，僅花一個小時便駛至港珠澳大橋香港口岸。但她們抵港後的路程不太順暢，到達港珠澳大橋1號停車場後，因沒有八達通拍卡不能進入，其後又誤以為昂坪360纜車站的停車場提供泊車優惠，於是又花時間尋找正確提供優惠的商場。



雖然中途遇到阻滯，但無礙張小姐的愉快心情。她表示考慮到東涌距離港珠澳大橋最短，因此首站選擇乘坐昂坪360纜車，惟明日需繼續上班，因此不便留港過夜，日後會帶同小朋友來港自駕遊，再訪其他景點。



「粵車南下」入境市區12月23日凌晨零時起實施。（運輸署圖片）

中山3旅客粵車南下來港 體驗一日自駕遊

「粵車南下」計劃第二階段即日起實施，每日最多100輛「粵車」獲批准駛進本港市區，每次最多可逗留3日。其中旅客張小姐與兩名朋友從中山市出發，來港體驗一日自駕遊，僅花1個小時便駛至港珠澳大橋香港口岸，約5分鐘完成過關。

無八達通拍卡而無法進入港珠澳大橋1號停車場

不過她們剛抵達香港並不太順暢，到達港珠澳大橋1號停車場後，因沒有八達通拍卡不能進入。其後她們直接開往東涌的昂坪360纜車站，誤以為纜車站的停車場提供泊車優惠，於是又花費一段時間尋找正確提供優惠的商場。

「粵車南下」實施首日，張小姐（右一）與兩名朋友從中山市出發，來港體驗一日自駕遊。

首站昂坪360因距離港珠澳大橋最近景點

為何張小姐選擇昂坪360作為首個行程？她解釋，經過豆包（字節跳動旗下的「豆包智能助手」）搜索攻略後，獲推薦的首兩個景點，便是昂坪360及大澳漁村。

張小姐說，考慮到東涌距離港珠澳大橋最短，加上首次來港自駕遊或不適應路況，不便直接開往市區，同時昂坪360也向「粵車南下」車主提供價格實惠的專屬優惠，因而選擇先乘坐纜車，日後來港再遊其他景點。

也有考慮到第一次來香港，可能駕駛習慣不太適應，這裏比較近，下個橋過來就是這裏，比較方便。 「粵車南下」車主張小姐

昂坪360水晶纜車。（昂坪360提供圖片)

明日上班不留港過夜 未來再帶小朋友來港自駕遊

張小姐乘坐水晶纜車360度欣賞大嶼山風光後，大讚香港青山綠水，惟明日還要上班，因此不留港過夜。她總結指，雖然不熟悉香港的情況，尋找停車場花費一段時間，但無礙美好的心情，計劃經過今日探路後，未來再帶同小朋友到港自駕遊。

▼12月23日零時 「粵車南下」車輛抵港▼



為配合「粵車南下」計劃， 昂坪360與東薈城名店倉合作， 推出為廣東自駕賓客而設的，「昂坪360——粵車南下優惠套票」 ， 一站式體驗纜車觀光、文化探索及購物。持有效「粵車南下」車輛預約確認憑證的旅客， 透過攜程App購買此套票即可享有多重專優惠， 包括昂坪360來回纜車標準車廂免費升級至水晶車廂、東薈城名店倉4小時免費泊車等。

昂坪360董事總經理董沛銓表示，今次的優惠套票正好照顧他們的需求，提供一個便捷的解決方案，讓旅客可以駕車直達東涌核心區域。

張小姐一行人便是買了這套票，初時誤會車輛可泊至昂坪360纜車內，經了解後才知原來要泊在附近的東薈城商場停車場。