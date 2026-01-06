昂坪360推雙重暢遊優惠　一張來回門票兩次往返　市集設新春裝置

昂坪360推出「雙重暢遊」優惠。在優惠期內，以一張來回纜車（標準車廂）門票的價錢，可在3月底前乘搭兩次來回纜車（標準車廂）。以更優惠的價格，登高參與不同新春節慶活動，更可於東涌纜車站換領開運小掛飾或馬年吊飾。



昂坪360推出「雙重暢遊」優惠。（資料圖片／香港旅遊發展局）

大型新春裝置「金駿報喜迎新春」設於昂坪市集圓形廣場，裝置上的五匹駿馬以新春造型出現。（昂坪360提供）

即日起至1月30日，市民可於昂坪360官方網站選購「雙重暢遊」優惠，以一張來回纜車（標準車廂）門票的價錢，在3月底前乘搭兩次來回纜車（標準車廂）。優惠適用於成人、小童及長者來回纜車（標準車廂）門票。市民可以優惠價，在不同日期乘搭纜車到昂坪，參與多重新春活動。購買優惠的乘客更可獲贈開運小掛飾或馬年吊飾，於東涌纜車站換領。先到先得，送完即止。

「雙重暢遊」優惠使用期為即日起至3月31日，首次使用日期必須在1月內。優惠不適用於2月17日至19日，若希望在2月17日至19日期間使用，可在東涌纜車站售票處加港幣100元乘搭來回纜車（標準車廂）。乘客需要於出發前至少一日於昂坪360官方網站購買，方可享有優惠。

昂坪市集設五匹駿馬新春裝置 象徵「步步高陞」

另外，大型新春裝置「金駿報喜迎新春」設於昂坪市集圓形廣場，裝置上的五匹駿馬分別穿上賀年唐裝、戴上粉紅色花朵、染成紅色鬃毛，以及披上「福」字馬鞍，以新春造型出現，象徵「五福臨門」，寓意吉祥、富貴、健康、長壽和快樂。其中三匹駿馬帶著新春祝福語坐立在裝置上，一匹小馬則藏在另一匹馬的鬃毛上。

著名堪輿學家麥玲玲稱馬象徵前進、成功和力量，而裝置中心高台設計，與新年「步步高陞」的意頭一致，亦有利駿馬的能量向四周散發，吸引人氣和財氣。

著名堪輿學家麥玲玲。（昂坪360提供）

設幸運輪及巨型福袋打卡位

昂坪市集亦放置了兩個新春祝福「打卡位」，位於市集牌坊旁的「馬到功成幸運輪」以桃花、籤筒及金元寶佈置，象徵幸運、健康與財富，市民還可以轉動中間的幸運輪盤，轉出財運、事業、愛情多重好運，讓祝福疊加。

位於市集牌坊旁的「馬到功成幸運輪」。（昂坪360提供）

而在菩提樹旁的「金禧福袋賀新歲」，市民可踏進巨型福袋中，與堆滿的金元寶以及可愛駿馬合照，象徵新一年「財福環抱、金銀滿屋」。麥玲玲指兩個裝置的佈局寓意十足，聚集滿滿的祝福和好運，令人感受到旺盛的正能量。