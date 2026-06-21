父親節｜急症醫生經歷巧醫難為無血用　30年捐血96次身教傳承女兒

瑪麗醫院急症科顧問醫生蔡振興，年少當醫生時對捐血不以為然，惟一場經歷教他難以忘記。1998年，有次他駐守的急症室接收一名因車禍送院的年輕人，因血壓過低神志不清，肝脾撕裂垂危。醫護人員隨即為傷者輸血，始能恢復意識接受內出血手術，最終獲救。這次讓他體會到「巧醫難為無血用」，即使醫術再高明，倘缺乏血包，亦沒法拯救病人。



自此，蔡振興每年恒常捐血，至今堅持30餘年，累計捐血96次。每逢節日平常人外出慶祝，他卻視節日捐血為尋常不過的「家庭正向活動」。今年父親節前夕，他陪同26歲女兒捐血，盼將助人精神薪火相傳。



今年父親節前夕，瑪麗醫院急症科顧問醫生蔡振興陪同26歲女兒蔡培寧捐血。（梁鵬威攝）

瑪麗醫院急症科顧問醫生蔡振興憶述，中學時期獲告知年滿16歲即可捐血，起初他怕痛卻步，後來在學長多次鼓勵下捐血，雖然沒想像般痛，但隨着學長畢業，他未有繼續捐血。

直至1998年，他畢業後成為急症室醫生，有次醫院接收一名因車禍送院的男子，據知現場遺下大灘血，傷者因血壓過低意識模糊，肝脾撕裂導致內出血。蔡振興親睹這名與自己年紀相若的年輕人垂危，心裏不是味兒。危急之際，醫護人員為傷者輸血，才漸漸恢復意識，能夠接受內出血手術，從死亡邊緣獲救。

蔡振興下班後仍念茲在茲，駕車回家途中見到紅十字會輸血服務中心，自此決定恒常捐血。他回想起曾在急症室目睹病人，因工傷、車禍、甚至產後失血性命垂危，「如果無血，我哋都無辦法救到人」。他平均每年捐血三至四次，如今共捐血96次，也試過在元旦假期、情人節與妻子一同捐血，他已把捐血融入日常生活，形容是「家庭正向活動」，就如普通飲茶、做運動。

今年父親節前夕，瑪麗醫院急症科顧問醫生蔡振興陪同26歲女兒蔡培寧捐血。（梁鵬威攝）

如今蔡振興已是兩孩之父，有時他會叫女兒一同捐血，起初不獲理會。現年26歲的女兒蔡培寧憶述，初時因怕痛，亦不知道捐血後果，擔心出現頭暈等徵狀抗拒捐血。終於在19至20歲那年，她笑說在父親每星期的鼓勵下，實在難以推搪，於是和父母一同到捐血站。

她憶述，捐血站予人感覺環境舒適，捐血人數亦比想像中多。她在捐血前填寫一份健康表格，包括是否有長期病患、癌症等，她形容每填一格都讓她有所反思：「原來身體健康並非必然，這刻我身體健康、有足夠血紅素就應幫助身邊人，而非恃著身體健康就覺得其他人不關自己事。」

她形容整個捐血過程很快，亦不感到痛，又說捐血後有強烈滿足感，因沒想過身體狀況允許捐血，認為別具意義，及後吃雪糕慶祝。她至今已經捐血6次，平均每年捐1至2次，試過一次因服用抗生素而無法捐血，令她一度挫敗，「應該趁着還可以捐血的時候就捐。」她事後向其他朋友分享經歷，最終亦成功鼓勵到朋友在生日當天捐血。

今年父親節前夕，瑪麗醫院急症科顧問醫生蔡振興陪同26歲女兒蔡培寧捐血。（梁鵬威攝）

蔡培寧自言受父母影響才捐血，父母的陪同給予她很大動力，呼籲長輩以身教啟發下一代，同時寄語同輩捐血、做有意義的事。父親蔡振興亦不時在社交平台分享捐血資訊，並指有朋友看到其帖文後捐血，可見不少人並非抗拒捐血， 而是認為沒逼切性，他呼籲身邊人捐血。