全民運動日2026｜首次橫跨兩天　8.1及8.2康文署免費開放設施一覽

「全民運動日2026」8月2日舉辦，康文署今日（18日）指於8月1日及2日首次一連兩日開放轄下多項康樂設施供市民免費使用，包括室內羽毛球場、籃球場、排球場、壁球場等。全港18區指定體育館會於8月2日舉辦多項免費康體活動，包括屬亞運項目的武術、手球、足球、賽艇、馬術和滑板等。



「全民運動日2026」將於8月1日起，首次一連兩日舉辦。圖為「全民運動日2024」（蘇煒然攝）

康文署今年首次於8月1日及2日一連兩天，開放轄下多項康樂設施供市民免費使用，包括

．室內羽毛球場

．籃球場

．排球場

．壁球場

．乒乓球枱

．健身室

．活動室和舞蹈室等

．戶外網球場

．草地滾球場

．棒球練習場

．射箭場

．高爾夫球設施

．公眾游泳池

．水上活動中心（租用艇隻）



全民運動日2026以「亞運爭鋒、全民運動」為題 為亞運港運動員打氣

「全民運動日2026」續以「日日運動半個鐘 健康快樂人輕鬆」為口號，鼓勵不同年齡和能力的市民恆常參與體育及體能活動，建立健康生活模式。適逢第二十屆亞洲運動會（亞運會）今年九月舉行，今年全民運動日以「亞運爭鋒、全民運動」為主題，與巿民一同響應體壇盛事，並為參賽的香港運動員打氣。

全港18區指定體育館會於8月2日下午2時至6時，舉辦多項康體活動供巿民免費參與，重點推廣多項亞運項目，例如武術、手球、足球、賽艇、馬術和滑板等。現場另設有健體閣，提供適合親子、兒童、青少年、長者和殘疾人士一同參與的體育示範及同樂項目等。康文署更特別以「全民運動日」主題曲編排一套全新的健體操，鼓勵市民輕鬆參與運動。有關預訂免費康樂設施和派發免費康體活動券的安排，將於7月中公布。