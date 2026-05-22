東九文化中心音樂會有職員被投訴聲浪滋擾　康文署：已訓示承辦商

東九文化中心是近年文化新地標，去年11月啟用至今舉辦過不少文化活動及音樂會。不過，昨晚（21日）一場弦樂音樂會，有入場人士在網上投訴體驗極差，指樂手演出期間，有工作人員持續在控制室内聊天，傳出聲浪滋擾場内觀眾；當其他觀眾向工作人員反映問題時，卻遭無禮回應稱：「係咁㗎喇！無得控制㗎！使唔使幫你換位吖」。



康文署今日（22日）回應表示高度關注事件，已即時提醒相關外判承辦商的工作人員，事後亦已嚴正訓示承辦商加強培訓員工。東九會持續監察各承辦商的表現，致力為所有觀眾提供更優質的服務。



東九文化中心是近年文化新指標，不少活動在該地舉辦。。（資料圖片/鄭子峰攝）

有網民今日（22日）在社交平台表示，周四（22日）晚上到東九文化中心劇場聆聽音樂會，該節目為香港弦樂教師協會舉辦的Colorscapes音樂會。他形容，演出期間控制室内的工作人員不斷聊天，惟沒關閉控制室上方玻璃，聲浪傳出，滋擾在場觀眾。他稱，當時曾有不同觀眾尋求職員，要求他們降低說話音量，惟工作人員指：「係咁㗎喇！無得控制㗎！使唔使幫你換位吖」、「冇㗎！Control panel（控制室）個窗無得閂㗎」。但該網民完場時發現，控制室的玻璃窗已關閉。

工作人員曾稱，控制室的玻璃窗無法關閉。（threads @wonder_man44）

該網民聲稱，音樂會完結後曾向場館負責人反映有關問題，負責人稱：「我哋好少搞呢啲活動，所以唔知會咁」。該網民在帖文中表示，因想見證朋友演出，一班親戚特意由美國飛回香港，本身以為是一個感動的夜晚，可以欣賞表演者的心血，結果卻被工作人員摧毀，「成家人今晚真係好崩潰、好X嬲」。

康文署今日（22日）回應表示高度關注事件，已即時提醒相關外判承辦商的工作人員，事後亦已嚴正訓示承辦商加強培訓員工。東九會持續監察各承辦商的表現，致力為所有觀眾提供更優質的服務。