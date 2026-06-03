康文署SmartPLAY訂場救星！港男AI研發免費App　大增執雞成功率

一直以來，預訂康文署的運動場地都是不少本地市民的噩夢。以現行的官方系統「SmartPLAY」系統為例，每日早上7時開放訂場往往有多人輪候，放工後的黃金時段更會在短時間內一掃而空，而且程序繁複。為改善這個痛點，近日有港人自行研發了一款名為「SeekCourt」的免費應用程式。程式整合了全港各區康文署場地的實時空缺資訊，簡化搜尋步驟，短時間內迅速獲得大批網民正面好評！而研發者Philip也接受《開罐Opener》訪問，大方分享自己的研發初心與幕後故事。



「Seekcourt」目前已全面涵蓋羽毛球、籃球、網球、排球及草地足球場等五大熱門運動項目，並提供3大神級實用功能：

1. 實時場地一覽

在SmartPLAY搜尋場地時，用戶每次最多只能鎖定5個指定地區，需要不斷來回切換頁面查閱，過程相當繁瑣。而Seekcourt將全港九新界未來7天的剩餘場地整合於單一頁面，介面上顯示為綠色的時段即代表有空缺，用戶點擊後可直接跳轉至官方系統進行預訂，省去了來回切換搜尋的時間。

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（Seekcourt應用程式截圖）

2. 自動「執雞」提示功能

若心儀的黃金時段已經額滿，用戶只需點擊程式右上角的「鬧鐘」圖示即可鎖定特定時段。一旦有其他人取消預訂並釋出場地，系統便會即時向用戶發出通知，方便大家第一時間收到有空位的通知。

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3. 內置「約戰」配對功能

程式內同時設有運動配對平台。不論是手握場地的場主需要招募隊友，或是單丁波友想尋找合適的球局加入，均可在應用程式內一鍵開局或尋找隊伍，完美解決搵腳難題。

港大數據科學碩士工餘研發 2個月揼出App

研發SeekCourt的Philip接受《開罐》查詢時表示，他是利用週末工餘時間獨自研發。他畢業於城大資訊系統學系（IS）及HKU（香港大學）數據科學碩士，現於大型地產公司任職數據工作。雖算具備相關背景，但他坦言，平日正職很少落手寫code，自2025年底有這個想法起，花了2至3個月才揼出初版。

Philip是愛打羽毛球之人，創立SeekCourt的初衷是為了讓自己及波友減輕Book場之痛。（受訪人提供）

善用AI寫程式笑稱：像能力強卻愛偷雞的實習生

Philip透露能有最後成品出現，要多得AI幫手，「呢個助手好似一個做嘢好勁但會偷雞嘅Intern，好鍾意用啲好『偷雞』嘅方法寫嘢。好彩自己有技術底，做review時發現到問題要佢即刻糾正，成個過程好似帶住個實習生咁」。

至於有網民反映在App內顯示有場、跳轉官方系統時卻變空場的情況，Philip澄清這並非Bug，而是政府Open Data（開放數據）源頭會有數據落差，例如場地因不同原因被政府hold起卻顯示為可用。為此，他在剛過去的週末更主動加班Debug，「唔想淨係埋怨，想搵實際方法解決咗佢方便大家！我哋下游開發者都希望可以作為problem solver（問題解決者），用自己技術一齊完善呢個生態。」

研發SeekCourt後，身邊的波友因此而成功搶到場地。（受訪人提供）

切身之痛難訂場決寫App造福波友

Philip表示自己其實也是愛打羽毛球之人，平時飽受訂場之苦，創立程式的初衷全因切身之痛，「頂唔順每日朝早7點搶唔到場之後，成日要重覆登入、一區區refresh去睇下有無人放返場出嚟，真係煩」。

但面對網民質疑系統能否保證幫大家搶到場，Philip坦言自己也對早上7點準時起步搶場沒有100%信心，因為自己準時搶也試過搶不到。但他強調，SeekCourt真正的核心功能是「實時執雞」，「依家用戶預先設定好時間地區，只要有人取消預約並放場，系統就會即時發出提醒，才是真正幫到波友的地方」。

自動化「執雞」通知打破搶場僵局

這個功能最先造福的其實是身邊的一班波友。以前大家經常因搶不到場而頭痛，現在靠著這個程式，朋友圈內成功「執雞」成局的次數大增，可謂實現了當初的研發初心。Philip也指出，香港人打波另一痛點是「搵波友開局」。場主往往要同時看住Facebook、討論區及WhatsApp群組的多渠道的報名訊息，所以程式中也加入了加入專屬球局Deep Link或QR Code功能，讓散落各處的隊員便於集中管理。

SeekCourt最先造福的是身邊的一班波友。（受訪人提供）

Server維護成本全靠自掏腰包：冀有廣告維持免費營運

至於程式的營運經費，目前Server維護成本皆由Philip自掏腰包，雖然仍然屬於可負擔範圍，但現時程式內也有相關的「教練Plan」廣告，計劃未來讓更多羽毛球、網球教練付費宣傳，希望用廣告費補貼伺服器成本，長遠維持SeekCourt繼續營運，造福廣大波友。目前程式在Threads熱推及媒體報導下，使用者由起初2000人，火速急增至現時約10000人。Philip亦透露，未來將會根據網民的建議，推出更多優化計劃。

而這次嘗試，亦帶給Philip極深體會：「喺依家呢個時代，只要你有少少Technical嘅底子，加埋想幫香港人解決問題嘅諗法（Product Sense），再善用AI做助手，就算平日少落手寫code，都一樣可以將一件有價值嘅Product，高質素地落地！」

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Threads 網民狂讚「Book 場救星」

Seekcourt在Threads爆紅後，引起不少運動愛好者共鳴，留言大讚實用，「啱啱試咗，又整得幾好喎！真係一眼睇晒咁多場方便好多」、「真係高手在民間」。

目前，不少熱心網民也積極提供反饋，希望開發者未來能進一步加入壁球場、乒乓波檯等更多運動項目的實時資訊，期望這個「Book場救星」的功能可以越來越全面。