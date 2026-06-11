康文署推防炒場新措施　7.7起用智方便可早15分鐘登入康體通訂場

康文署今日（11日）宣布推出新措施進一步打擊「炒場」行為。7月7日起，「康體通」用戶可透過「智方便」，每天上午7時起優先登入My SmartPLAY流動應用程式，預訂七天內可供預訂的設施。不使用「智方便」的用戶每天上午7時15分起，才可登入。



康文署今日（11日）宣布，7月7日起，「康體通」用戶可透過「智方便」，每天上午7時起優先登入My SmartPLAY流動應用程式，預訂七天內可供預訂的設施。（資料圖片／鄭子峰攝）

康文署指，新措施藉智方便的認證功能，加強核實康體設施或場地租用人的身分；因應上午7時至7時15分是「炒場」者利用電腦程式或自動化工具訂場的最活躍時段，新措施將更有效防止「炒場」。因應「智方便」適用於年滿11歲的人士，11歲以下的「康體通」用戶可繼續於每天上午7時起，透過My SmartPLAY流動應用程式預訂設施。

為配合上述新措施，數字政策辦公室將於下周日（14日）至8月9日在康文署轄下康體場地設置流動服務站，協助市民登記成為「智方便」用戶。My SmartPLAY流動應用程式及「康體通」官方網頁將於6月22日上午10時30分至下午1時30分暫停系統服務，以進行升級工程。

康文署再次提醒「康體通」用戶，切勿將「智方便」帳戶提供予第三者使用，亦不要向「炒場」者提供帳戶資料代為訂場，任何用戶如曾光顧「炒場」者的服務或將帳戶資料提供予他人，應盡快更改用戶密碼。任何用戶如違規使用電腦程式或自動化工具預訂設施或場地，不論是否透過「智方便」登入「康體通」系統，以及有否進行預訂或交易，康文署會暫停違規帳戶360日，無須給予任何預先通知。