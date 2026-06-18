教育局停課安排｜紅雨生效下午校毋需上課 即睇是否立即接回家？
天文台今午（18日）12時10分發生紅色暴雨警告，教育局宣布由於紅色暴雨警告信號現正生效，下午校的學生今日下午無需上課，但學校須保持校舍開放，同時安排應變措施，照顧已返抵學校的學生。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。
如暴雨持續，學生明早需否上課？教育局規定，當紅色或黑色暴雨警告信在上午5時30分至6時前仍生效，中小幼學校上午校及全日制學校應全日停課。如在上午6時至8時前生效，上午校及全日制學校學生無需上課，未離家上學的學生應留在家中，已返抵學校的學生應留在校內，直至情況安全才回家。
根據教育局發出熱帶氣旋及持續大雨通告，幼稚園及中小學日校適用的安排，當紅色或黑色暴雨警告信號生效時，有不同指示，不一定即時停課。
在上午5時30分至6時前生效
．上午校及全日制學校應全日停課。未離家上學的學生應留在家中。學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生；同時在安全情況下，方可讓學生回家。
在上午6時至8時前生效
．上午校及全日制學校學生無需上課。 未離家上學的學生應留在家中。學校必須保持校舍開放，同時安排應急措施，照顧已返抵學校的學生。
．如學生在上學途中獲悉停課，宜觀察雨勢、道路、斜坡或交通情況，以決定是否繼續前往學校。
．已返抵學校的學生應留在校內，直至情況安全才回家。家長無需急於到校接子女回家。
在上午8時至10時30分前生效
．上午校及全日制學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。
在上午10時30分至11時前生效
．下午校停課。 未離家上學的下午校學生，應留在家中。
．下午校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生；同時在安全情況下，方可讓學生回家。
．上午校及全日制學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。
在上午11時至下午1時前生效
．下午校學生無需上課。未離家上學的下午校學生，應留在家中。下午校必須確保校舍開放，同時安排人手照顧已返抵學校的學生；並須在安全情況下，方可讓學生回家。
．如學生在上學途中獲悉停課，宜觀察雨勢、道路、斜坡或交通情況，以決定是否繼續前往學校。
．已返抵學校的學生應留在校內，直至情況安全才回家。家長無需急於到校接子女回家。
．上午校及全日制學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。
在下午1時或以後生效
．所有學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。