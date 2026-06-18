就業調查指AI減招聘意欲　32%僱主擬縮人手　醫療業展望指數最低

ManpowerGroup萬寶盛華今（18日）公布今年第三季「就業展望調查」報告，受訪的524名僱主中，有23%預算未來3個月將增加人手，有32%則表示會縮減人手，來季就業展望指數為負9%，按季下降20個百分點。按行業分，金融與保險業錄得就業展望指數最高，為33%，醫療業及社會服務則錄得就業展望指數最低，為負47%。萬寶盛華大中華有限公司高級副總裁徐玉珊表示，經濟增長紅利未能平均分布到所有行業。



ManpowerGroup萬寶盛華今（18日）公布今年第三季「就業展望調查」報告，受訪的524名僱主中，有23%預算未來3個月將增加人手，有32%則表示會縮減人手。（彭紹殷攝）

32%受訪僱主減人手較上季增 調查顯示多行業招聘態度普遍保守

ManpowerGroup 就業展望調查在全球訪問了42個國家和地區、共40,592 名僱主，2026年第三季指數為26%，按季下降6個百分點，其中38個受訪市場錄得正向指數。 在受訪香港524名僱主中，23%預算未來3個月將增加人手，較上季的35%下跌，相反有32%僱主表示會縮減人手，較上季的24%上升8個百分點。至於來季就業展望指數為負9%，按季下降20個百分點。徐玉珊表示，經濟增長紅利未能平均分布到所有行業，僅集中釋放至金融保險、建築及房地產兩大行業，其餘行業招聘態度普遍保守。

萬寶盛華大中華有限公司高級副總裁徐玉珊表示，經濟增長紅利未能平均分佈到所有行業。（彭紹殷攝）

AI 使用令招聘意欲低迷 醫療業及社會服務就業展望指數負47%。

按行業分，金融與保險業、建築與房地產及資訊產業就些展望指數錄得正數，其餘行業包括製造業、服務業、貿易及物流業、專業科學技術業及醫療業及社會服務錄得負數。

當中金融與保險業就業展望指數最高，為33%。徐玉珊指，人才主要集中於財富管理、私人銀行以及家族辦公室。她提到，香港穩居全球第一跨境財富管理中心，伴隨家族辦公室密集落地、新資本投資者人境計劃持續釋放需求。至於私人銀行顧問和跨境財富規劃師人手緊缺，僱主優先錄取同時掌握跨境稅務、監管法規、離岸資產配置經驗的從業人員，招聘意欲提升。她又指，金融保險業受跨境財富管理業務擴張、IPO 市場擴容帶動，故此招聘意願強勁。

徐玉珊認為AI使用令部分行業招聘意欲低迷。醫療業及社會服務則錄得就業展望指數最低，為負47%。徐玉珊指，醫護人手長期緊缺，政府優化員工留任機制、擴大本地醫護人才培養、重組臨床服務流程，以及透過AI 接替行政文書工作等重複性工作，以舒緩人手缺口。

萬寶盛華大中華有限公司高級副總裁徐玉珊認為AI 使用令部分行業招聘意欲低迷。（彭紹殷攝）

市民北上消費 服務業整體招聘策略趨於保守

徐玉珊提到，服務業就業展望指數為負16%，北上消費對服務業有明顯影響。她指踏入第二季，本地零售市道持續疲弱。本地消費力不斷被北上消費、跨境電商分流，加上訪港遊客轉為短途觀光為主、人均消費下滑，旅遊熱區出現「人流旺、消費弱」現象，導致零售、餐飲、酒店行業客流與營收脫鉤，整體招聘策略趨於保守。因應此情況，政府持續推出夜市、文化展演、大型體育賽事拉動內需，穩定客流。