失業率3.9%處近3年半高位　微升0.1個百分點　就業不足率維持1.7%

本港2025年11月至今年1月的失業率為3.9%，約為13.8萬人，較上一期（即2025年10至12月）微升0.1百分點，主要涉及保險業、建造業及金融業，回升至去年7至9月時水平，同為近3年半內高位。至於就業不足率維持於1.7%，約為6.5萬人。



社會福利署今日也布，1月份整體領取綜援的個案較去年12月份增加410宗，按月升幅為0.2%，總數增至194,260宗，受助總人數為256,537人。



本港2025年11月至今年1月的失業率為3.9%，約為13.8萬人，主要涉及保險業、建造業及金融業。（資料圖片/廖雁雄攝）

保險業、建造業及金融業失業率上升

政府統計處表示，在2025年11月至今年1月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。上升主要見於保險業、建造業及金融業；而下跌則主要見於運輸業，以及清潔及同類活動業。

去年7至9月失業率同錄得3.9%，為自2022年7至9月後，3年內再錄得同一水平；今年1月之前的三個月，失業率稍降至3.8%。

13.8萬人失業、6.5萬人就業不足

2025年11月至今年1月失業率失業人數（不經季節性調整）為13.8萬人，6.5萬人就業不足，兩項數字均與上期大致相若。總就業人數由2025年10月至12月的366.7萬人，下跌至2025年11月至今年1月的366.6萬人，微跌約1,100人，總勞動人口則為380.4萬人，與上一期數字大致相若。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，香港經濟持續增長的勢頭應有助支持整體勞工市場。然而，一些行業的就業情況或會在經營環境的挑戰下繼續受壓。

勞工及福利局局長孫玉菡表示一些行業的就業情況或會在經營環境的挑戰下繼續受壓。（資料圖片/夏家朗攝）

在1月底領取綜援的個案總數為194,260宗。社署表示，低收入類別個案的按月跌幅為1.1%，有1,274宗；永久性殘疾類別個案及單親類別個案均下跌0.2%，分別有16,348宗及17,948宗。

至於健康欠佳類別個案，則上升0.4%，有28,134宗；年老類別個案及失業類別個案均上升0.3%，分別有111,342宗及15,281宗。