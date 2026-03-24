就業展望調查顯示港僱主招聘意欲回升　35%僱主料未來3個月增人手

ManpowerGroup香港今日（24日）公布2026年第二季《就業展望調查》報告，顯示本港僱主預期今年第二季的招聘意欲正面及平穩回升，35%受訪僱主預計在未來3個月增加人手，24%有縮減人手的計劃，40%則維持現有員工數目。至於香港就業展望指數為11%，仍較全球平均水平低21個百分點。



ManpowerGroup香港今日（24日）公布2026年第二季《就業展望調查》報告，顯示本港僱主對未來三個月的招聘意欲正面回升，35%受訪僱主預計在未來三個月增加人手，24%有縮減人手的計劃，40%則維持現有員工數目。（ManpowerGroup提供）

調查訪問了515名香港僱主，結果顯示35%受訪僱主預計在未來3個月增加人手，24%有縮減人手的計劃，40%則維持現有員工數目。經季節性調整後，香港就業展望指數為 11%，按季上升9個百分點。ManpowerGroup在全球範圍共訪問42個國家及地區、41,764名僱主，全球淨就業展望指數為32%，按季上升8個百分點。除羅馬尼亞外，所有受訪地區均錄得正值，顯示整體招聘活動總體保持正向趨勢，但香港指數較全球平均低21個百分點。

ManpowerGroup大中華區高級副總裁徐玉珊指出，香港經濟持續復甦，2026年第二季本地生產總值按年增長3.5%，失業率由上季3.9%回落至3.8%，整體就業市場穩步改善。她表示，樓市回穩與大型基建工程展開，帶動建造業與地產相關職位需求；金融與保險業在金融創新及監管推動下擴張；資訊科技受人工智能與數據應用帶動，積極吸納高端人才；製造業則受訂單及產能提高支撐，就業信心回暖。不過，她亦警示地緣政治緊張與外貿不確定性，及行業轉型帶來的人力結構調整，可能令部分行業在招聘上仍持審慎態度。

ManpowerGroup大中華區高級副總裁徐玉珊指，地緣政治緊張與外貿不確定性，及行業轉型帶來的人力結構調整，可能令部分行業在招聘上仍持審慎態度。（ManpowerGroup提供）

行業層面差異明顯：建築與房地產錄得最強勁的就業展望指數 +38%，受私人住宅價格回升、租金上升及政府大額建築與基建開支推動；金融與保險業指數為 +29%，受資本市場回暖、IPO及虛擬資產監管與保險業務增長帶動；資訊產業為 +25%，主要受生成式AI、數據分析及香港AI研發院等政策與項目推動；製造業指數 +21%，受PMI持續在擴張區間與訂單回升支持。

相對地，貿易及物流業錄得 -3%，服務業錄得 -4%，專業科學技術業錄得 -8%，醫療業錄得 -11%。ManpowerGroup指出，貿易及物流受國際貿易摩擦與地緣政治變動影響，招聘態度趨於審慎；服務業則受本地消費結構變化與高營運成本壓力，餐飲零售等基層職位需求偏弱；專業科學技術業面臨AI驅動的結構性重組，中階技術崗位需求下降但高端複合型人才需求上升；醫療業則進入人力結構優化期，傳統基礎崗位被智慧醫療、AI等技術崗位逐步替代。