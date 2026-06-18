不再定義「貧窮」政府消息人士叫別糾結貧字　狄志遠批：掩耳盜鈴

政府今日（18日）舉辦精準扶貧報告會被問現時如何定義「貧窮」，政府消息人士指，以往社會集中在貧窮線，惟單參憑貧窮線對制定政策有限，又指貧窮是較主觀的字眼，現時政策在於紓緩困難，稱「不要糾結貧字」，現階段不擬重設貧窮線。



前社福界立法會議員狄志遠指，貧窮人口是衡量扶貧政策成效的一大指標，令公眾能夠了解貧窮人口趨勢，評估措施幫助多少人脫貧，取消貧窮線令人覺得政府「好似孭少咗個承擔。」



狄志遠指有民間調查顯示本港有過百萬貧窮人口，取消貧窮線不代表這些貧窮人口憑空消失，批評相關做法是「掩耳盜鈴」，「你唔做定義，係咪就可以當呢百萬貧窮人口唔存在呢？你要面對現實，現實係真係有人貧窮。」



發言人說今年內推出新扶貧目標群組，包括因病致貧群組。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

政府消息人士舉例，共創明「Teen」計劃優先讓劏房户及基層家庭參與，盼助其提升社會階梯。今次報告透過「社會資源價值」展示公共服務對每個家庭的量化價值，發言人指成效用作參考，讓公眾知道「數千億投入，實際係啲咩？」

至於取消貧窮線後如何評估「精準扶貧」的成效、如何得知多少人脫貧，消息人士稱重點不在於數字，而是質量，例如如何減輕照顧壓力，並說不會定義貧窮，避免標籤有需要人士。他又透露現階段不擬重設貧窮線，至於將來會否重設是「遲啲先算」。

年內推扶貧新群組

為實現政、商、民合作模式制度化，政府將設立一個配對平台，促進商界資源與民間社會福利項目的精準對接。政府發言人稱，正在籌備該資助計劃，料今年下半年推出。發言人又說今年內推出新扶貧目標群組。