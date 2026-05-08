八達通｜購物滿$100送九巴乘車回贈$4　最多獲10次　附領取攻略

【八達通／九巴／龍運巴士／乘車優惠】八達通今日（8日）公布，用戶由即日起只要網頁登記八達通號碼，其後在任何零售商戶用該八達通單一消費滿100元，便可獲得九巴及龍運巴士兩程各2元的乘車回贈，最多可獲10次，即合計回贈40元。優惠期至6月7日，下文提供登記網頁及領取回贈的詳情。



八達通公布，用戶只需在零售商戶用八達通單一消費滿100元，便可獲得九巴及龍運巴士兩程各2元的乘車回贈。（資料圖片）

推廣期內最多可獲10次，即合計回贈40元。（資料圖片）

即日起用八達通購物滿100元送九巴回贈4元 最多換10次

八達通今日公布，與九巴及龍運巴士推出首個結合零售及交通的跨界優惠，將日常購物與交通回贈直接掛鉤。用戶只需在任何線上或線下的零售商戶，用登記的八達通單一消費滿100元，便可獲得九巴及龍運巴士兩程各2元的乘車回贈，推廣期內最多可獲10次，即合計回贈40元。

八達通九巴搭車回贈詳情。（八達通網站截圖）

用戶必須登記八達通 先坐巴士後領取回贈

詳情方面，由即日起至6月7日，八達通用戶只要在推廣網頁登記八達通號碼及電郵地址，並在零售商戶單一消費滿100元，6月19日或之前將收到電郵通知可獲得的回贈數量。

其後用戶6月19日至7月2日期間只要乘坐九巴或龍運巴士，7月8日至8月7日則可在八達通App或八達通服務站領取回贈。換言之，用戶需要先坐巴士後領回贈。

用戶需在7月8日至8月7日期間，在八達通App或八達通服務站領取回贈。圖中男士為被喻為「八達通之父」的甘志深。（資料圖片）

未能在限期內領取回贈將被取消

用戶須知方面，上述回贈不適用於八達通銀包餘額付款的零售交易，若限額已送罄，將不會發放相關獎賞。另外若用戶未能在限期內（即7月8日至8月7日）領取回贈，將會自動取消並不作任何通知。