消委會｜八達通等電子錢包手續費一文看　轉錯數不歸還或監禁10年

【電子支付／電子錢包／八達通／AlipayHK／ＷeChat Pay HK／Tap & Go／Payme】電子支付逐漸普及，消委會今日（7日）發布最新一期報告，選取港人較常用的5款電子錢包，包括AlipayHK、八達通、PayMe、Tap & Go及WeChat Pay HK，整合增值或轉帳手續費、優惠獎賞等資料，向消費者提供多項建議。



此外，經電子錢包轉帳雖然快捷易用，但假如錯誤輸入收款資料，資金便會轉移至陌生人帳戶，消委會提醒收款人有法律責任退還款項，否則有可能構成盜竊罪，一旦罪成，最高可判處監禁10年，不過收款人切勿自行轉帳歸還，應先向相關電子錢包機構提交報告。



消委會5月7日發表《善用電子錢包留意交易、增值、轉帳手續費、優惠與獎賞》報告，內容包括八達通。（資料圖片）

通過信用卡交易手續費最高3%

消委會今日發表《善用電子錢包留意交易、增值、轉帳手續費、優惠與獎賞》報告，選取港人較常用的5款電子錢包，包括AlipayHK、八達通、PayMe、Tap & Go及WeChat Pay HK，整合相關服務資料，以向消費者提供建議。

AlipayHK及WeChat Pay HK容許消費者將信用卡連結至電子錢包，兩平台視乎該信用卡的發卡銀行或機構釐定手續費，若該卡不獲豁免手續費，則會檢視相關免手續費限額，如超出限額，分別收取2.5%和2%手續費。此外，WeChat Pay HK用戶若透過海外發行的信用卡付款，會被徵收3%交易費。

電子錢包支付功能一覽。（消委會文件截圖）

Mastercard預付卡手續費最高2% 銀聯預付卡最高1%

部份電子錢包設有虛擬預付卡，其中八達通和Tap&Go則有Mastercard預付卡功能，一般豁免港幣交易費用，惟境外付款交易，若用港幣付款收1%手續費，非港幣交易則收2%。

銀聯預付卡方面，八達通的港幣交易免手續費；Tap&Go則豁免在香港港幣交易的手續費，但用港幣在境外付款則收1%手續費，兩平台對非港幣交易均收取1%外幣交易費，現時同樣豁免至今年6月30日。至於PayMe的港幣、人民幣及澳門幣交易都免收手續費， 其他貨幣交易則收1%交易費。

消委會5月7日發表《善用電子錢包留意交易、增值、轉帳手續費、優惠與獎賞》報告，內容包括AlipayHK。（資料圖片）

以信用卡繳付帳單最高收3%手續費

消委會曾接獲的投訴中，有事主透過電子錢包中的信用卡繳逾5萬元稅款，被按1.5%手續費計算，最終收取近千元費用。消委會指，AlipayHK及WeChat Pay HK都支援信用卡繳付帳單。WeChat Pay HK按照不同信用卡的發卡銀行或機構，收取1%至1.5%手續費，海外發行的信用卡則收3%手續費。

AlipayHK則視乎帳單類別及發卡銀行或機構等，收取1%至2.5%手續費不等，部份類型的帳單不設手續費；另有若干信用卡在推廣活動期間，繳交特定帳單可享手續費豁免。

消委會5月7日發表《善用電子錢包留意交易、增值、轉帳手續費、優惠與獎賞》報告，內容包括WeChat Pay HK。（資料圖片）

使用優惠券後申請退款 大部份平台不退還

若交易時曾使用優惠券或禮券，其後再向平台申請退款，AlipayHK、八達通及PayMe都不會退還相關優惠券或禮券；Tap&Go將按照推廣細則或商戶的退貨政策處理；WeChat Pay則取決不同的交易，選擇部份或全數退款。

消委會建議，在使用電子錢包的優惠獎賞前，應細閱平台所列明的條款及細則，尤其針對「合資格交易」的定義與具體要求。如涉及退款，需了解優惠券的退還安排，以及退款途徑與所需時間等，保障自身權益。

電子錢包增值功能一覽。（消委會文件截圖）

全部平台現金或銀行／轉數快增值錢包毋須手續費

目前上述5間平台都支援本地銀行戶口和轉數快增值電子錢包，毋須手續費，除了PayMe以外，其餘4間平台都容許用戶在便利店或收銀車等，以現金方式增值電子錢包，當中AlipayHK、八達通及WeChat Pay HK不另收費用，而Tap&Go原先收取0.3%手續費，現時獲豁免至今年6月30日。

信用卡增值錢包手續費最高2.5%

AlipayHK、PayMe及WeChat Pay HK都提供信用卡增值電子錢包，在一般情況下，AlipayHK及WeChat Pay HK相關手續費同樣為1.5%至2.5%，視乎信用卡種類而定。

PayMe匯豐銀行信用卡增值不設手續費，其他本地信用卡則收取1.2%費用。不過，相關手續費只適用於手動增值或P2P轉帳增值，用戶向商戶支付時，因錢包餘額不足所觸發的自動增值，則可獲豁免。

電子錢包個人對個人（P2P）轉帳功能一覽。（消委會文件截圖）

電子錢包餘額免費轉帳至銀行有限額

消委會提醒，需留意部份電子錢包餘額的免手續費限額安排。AlipayHK容許用戶從已連結的銀行戶口向他人轉帳，免收手續費；八達通則豁免平台內的P2P轉帳費用，而轉帳至銀行帳戶和轉數快等帳戶時，每月首3,000元不設收費，其後該月超出的金額將收取1%手續費；至於PayMe的P2P轉帳不另外收費。

Tap&Go在同一平台內的轉帳無額外收費，若轉移資金至其他平台或銀行帳戶，用戶每月獲3萬元的免手續費限額，超出限額後手續費為1%，相關費用現時獲豁免至今年6 月30日。WeChat Pay HK用戶以錢包或銀行帳戶餘額轉帳時，每年可獲20萬免手續費限額，如超出限額，將被收取1%手續費。

經信用卡在本地P2P轉帳，AlipayHK和WeChat Pay HK的收費取決於有關信用卡的發卡銀行或機構。前者手續費為1.5%至4%，當中部份信用卡每月可獲1,000元免手續費限額；後者則收1.5%至2.5%不等。

消委會5月7日發表《善用電子錢包留意交易、增值、轉帳手續費、優惠與獎賞》報告，內容包括Tap&Go。（資料圖片）

錯誤轉帳至其他戶口應如何處理？

若經電子錢包轉帳時，不慎輸入錯誤的收款人資料，而用戶無再檢查，資金則可能轉移至錯誤帳戶。調查結果顯示，大部份電子錢包不支援付款人自行撤銷轉帳，只有PayMe在轉帳獲確認前，可由付款人自行取消。

至於WeChat Pay HK平台內的轉帳，只能由收款人主動退還款項，若收款人在24小時內未確認收款，款項將會自動退回到付款人之帳戶。消委會提醒，經轉數快轉帳的資金一般即時到帳，付款人不能自行撤銷已生效的轉數快交易。

假如不幸發生錯誤轉帳之情況，而交易已經完成，用戶可向平台求助，要求代為聯絡相關銀行或金融機構提出退款請求。惟消費者應防範於未然，轉帳時再三核實收款人資料，以節省事後跟進所帶來的不便與麻煩。

消委會5月7日發表《善用電子錢包留意交易、增值、轉帳手續費、優惠與獎賞》報告，內容包括Payme。（HSBC圖片）

若收款人獲得錯誤轉帳款項應否歸還？

假如某人不慎以電子錢包錯誤轉帳，且交易已經完成，收款人有法律責任退還款項。一般而言，按照普通法「不當得利」原則，除非具備適當的抗辯理由，例如收款人在不知情的情況下，已將該筆款項用於無法退回或取消的日常必須開支等，否則原則上須歸還款項。

若收款人沒在合理時間內歸還有何後果？

除了「 不當得利」的民事責任外，收款人亦可能觸犯《盜竊罪條例》的刑事責任。若收款人意識到該筆款項出於錯誤轉帳，但仍拒絕歸還，可能被視為不誠實地挪佔他人金錢，有可能構成盜竊罪，一旦罪成，最高可判處監禁10年。

近年八達通積極推廣手機電子支付。（資料圖片）

透過營辦商協助退款是否比自行轉帳穩妥？

另外，香港銀行公會及存款公司公會已發布《跟進客戶通報的錯誤轉帳的處理程序》，若付款人提交錯誤轉帳報告，相關機構應代付款人通知收款方機構，而收款方機構則需通知收款人，並取得其同意退回錯誤轉帳的款項，同時提醒收款人若不退回相關款項，或需負上刑事責任。

非個人帳戶是否同具法律責任？

從法律層面而言，即使錯誤支付的對象是商戶，相關民事及刑事責任同樣適用。具體來說，由於《盜竊罪條例》的定義廣泛，涵蓋了法人團體與非法人團體，因此商戶亦可能涉及刑事責任。若商戶為一間公司，而監禁刑罰在實際執行上無從適用，法院可根據《刑事訴訟程序條例》的規定，判處罰款以代替監禁。

消委會提供九項電子錢包實用貼士。（資料圖片／黃寶瑩攝）

消委會九項電子錢包實用貼士

．留意平台最新公布︰電子錢包的功能多樣，相關收費及優惠亦不時更新，消費者宜留意平台的最新公布與條款；

．比較支付方式及手續費︰經信用卡支付時可能涉及手續費，消費者應多作比較，或考慮使用錢包結餘或銀行帳戶付款，一般毋須額外收費；

．了解「合資格交易」定義︰支付優惠，各錢包及推廣對「合資格交易」的定義不盡相同，消費者需事先了解清楚；

．定期檢查交易紀錄︰消費者宜定期檢查錢包紀錄，如發現可疑或錯誤交易，須即時聯絡平台跟進；

．審慎管理錢包餘額：消費者宜因應實際需要，審慎管理錢包餘額，並衡量存放大量資金於支付工具的相關風險；

．慎防詐騙︰消費者須時刻防範釣魚電郵及短訊，切勿點擊可疑連結、向他人透露電子錢包的密碼或驗證碼，或掃描來歷不明的二維碼，詳見第576期《QRCode 方便掃！網絡安全隱患莫忽視》一文；

．避免連接公共Wi-Fi︰使用電子錢包付款時，應避免連接未經加密的公共Wi-Fi網絡，以免敏感資料被截取；

．避免修改作業系統︰修改作業系統會削弱裝置的保安功能，故不應為智能電話進行「越獄」或獲取根權限等操作，以確保電子錢包在安全環境下運行；

．裝置被盜時凍結帳戶︰若智能電話不幸被盜，應即時聯絡電子錢包平台凍結帳戶，並啟用裝置鎖定功能，必要時亦可透過遠端清除刪除裝置上的所有資料和程式，減低資金被盜用的機會。