公屋下年度料編配34500伙　近8成編予公屋申請者　數量創10年新高

房委會資助房屋小組委員會今日（18日）通過2026／27年度的公屋編配估算，預計可供編配的公屋單位約34,500個，較上一個年度實際編配數目增加約6,200伙。當局又指，2026／27年度可供編配的公屋單位中，26,750伙將編配予公屋申請者，是十年內新高。



房委會資助房屋小組委員會今日（18日）通過2026／27年度的公屋編配估算，預計可供編配的公屋單位約34,500個，較上一個年度實際編配數目增加約6,200伙。（資料圖片）

房委會每年均會就下一個年度可供編配的公屋單位的供應量，以及該類單位應如何編配以滿足各種需求作出估算。房委會發言人表示，房委會於2025/26年度實際編配的單位數目為28,280個。在本屆政府全力「提速、提量、提質、提效」的努力下，2026/27年度公屋落成量預計將較上一個年度大幅增加44%，即約6,900個，令可供編配的公屋單位高達約34,500個，當中14,600個新單位及約19,900個回收單位，整體較2025/26年度估算增加超過一成半。

在2026／27年度可供編配的公屋單位中，26,750個單位，即77.5%，將編配予公屋申請者，比本屆政府上任前三年平均每年約15,700個高逾70%，而編配予公屋申請者的單位估算數目是十年內新高。

房委會又指，會密切留意任何社會變化，靈活編配公屋單位，以確保資源得以善用。