房委會元朗南擬建近1.4萬伙公屋　較原定增2300伙　2032年起落成

隨着元朗南新發展區第二期上年起開始收地，該區的發展方案亦逐步有更多細節。房委會計劃於欖口村、山廈村等圍村一帶發展四個公營房屋項目，合共興建17幢不高於37層的大樓，預計共有13,800伙，2032/33年度陸續落成。



元朗南新發展區第二期正在推進，房委會計劃於欖口村、山廈村等圍村一帶發展四個公營房屋項目。（規劃署和土木工程拓展署圖片）

房委會向元朗區議會提交文件，交代元朗南第2.1、2.3、2.4及2.5號地盤開展的公營房屋發展計劃。（元朗區議會文件）

房委會向元朗區議會提交文件，交代元朗南第2.1、2.3、2.4及2.5號地盤開展的公營房屋發展計劃。（元朗區議會文件）

興建17幢不高於主水平基準160米住宅大樓 容納3.72萬人

房委會向元朗區議會提交文件，交代元朗南第2.1、2.3、2.4及2.5號地盤開展的公營房屋發展計劃。擬議公營房屋發展計劃的總面積約9.68公頃，2.1號地盤位於欖口村東面、欖堤西路旁。2.3、2.4及2.5號地盤則集中於山廈村以東，公庵路以西，其中2.3號地盤位於欖堤西路以西，2.4及2.5號則位於以該路東。

四幅用地已劃為住宅用途，將以7倍地積比發展成17幢不高於主水平基準160米（估計約37層高）的住宅大樓，預料共可提供13,800伙，較房委會三年前的估計多2,300伙，將可容納3.72萬人。住宅周邊則會有休憩用地及康樂設施、社會福利設施、附屬泊車位、幼稚園、零售設施等，並會建造新道路、重建或擴闊鄰近的現有道路，以及建造單車徑和行人路。

房委會指，土木工程拓展署將陸續為用地的平整及基礎設施工程招標及開始建造工程，預計建屋工程於2028年展開，並於2032/33至2033/34年度分階段落成。