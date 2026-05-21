舉報濫用公屋｜25宗成立　房委會：有單位變按摩店、音響展銷場

政府2025年1月推出「舉報濫用公屋獎」，房屋局周三（20日）表示，計劃至今年3月底，共接獲5,400宗相關舉報，當中25宗個案成立，有關舉報者各獲發獎金3,000元與感謝狀。房委會今日（21日）回覆查詢指，有個案涉及租戶將單位改裝成按摩店，另有租戶將單位用作展銷音響器材。相關違規租戶均已被發出「遷出通知書」。



雖然約5,400宗實名舉報中，只有約900宗可作進一步跟進，惟房委會表示，並未發現其餘個案出現「濫報」或胡亂舉報的情况，更沒有花費龐大的行政資源處理個案，從整體社會效益而言，計劃「極具成本效益」。現時有約300宗舉報正在不同調查階段。



有公屋租戶被舉報涉嫌將單位改裝成按摩店，房委會確認違規，向租戶發出「遷出通知書」。（房委會提供圖片）

房屋署共接獲5400宗實名舉報 約900宗可進一步跟進

「舉報濫用公屋獎」計劃去年1月15日推出，截至今年3月底，房屋署共接獲5,400宗參與計劃的實名舉報，初步篩選後約900宗具備基本資料可進一步跟進，當中600宗已完成調查，餘下約300宗正處於不同調查階段。

房屋署表示，一般而言，調查工作需時3至8個月，但所需時間亦取決於個案的複雜程度，包括是否涉及境外物業，或有否需要向其他政府部門或金融機構索取關鍵資料等，未能一概而論。

成立個案主要涉非經常持續居住、長期丟空、作商業或非住宅用途

署方稱，已完成調查的個案中，有25宗舉報成立，包括去年8月公布的3宗涉及將公屋單位作商業用途及長期丟空單位個案，其餘22宗分布在不同地區的公共屋邨，主要涉及非經常持續居住、長期丟空單位、作商業或非住宅用途，以及虛報入息與資產。

有公屋租戶被舉報涉嫌將單位用作展銷音響，房委會確認違規，向租戶發出「遷出通知書」。（房委會提供圖片）

有公屋租戶被舉報涉嫌將單位用作展銷音響，房委會確認違規，向租戶發出「遷出通知書」。（房委會提供圖片）

改裝成按摩店引來陌生人頻繁上門光顧 嚴重滋擾鄰居

房屋署表示，有公屋租戶涉嫌將單位改裝成按摩店，在屋內放置專業按摩床提供收費服務，引來陌生人頻繁上門光顧，對鄰里造成嚴重滋擾；亦有租戶把單位用作商業展銷，陳列大量音響器材，並於網上刊登廣告招徠顧客。相關違規租戶均已被發出「遷出通知書」。

至於餘下的575宗調查個案，大部分確認不成立，調查程序已經結束，主要原因包括單位並無濫用情況、屬誤會或舉報資料與事實不符；另有小部分舉報經查證後，發現涉事單位並非房委會的出租公屋。

政府2025年一月推出「舉報濫用公屋獎」；圖為新蒲崗東匯邨。（資料圖片）

房委會指出，雖然5,400宗實名舉報僅有約900宗可作進一步跟進，但並未發現其餘個案有「濫報」或胡亂舉報，更沒有花費龐大的行政資源處理個案。「從整體社會效益而言，計劃極具成本效益」。