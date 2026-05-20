濫用公屋篤灰獎25人獲獎$3000　被問加碼否？房屋局：續檢討成效

政府2025年1月推出「舉報濫用公屋獎」，房屋局今日（20日）書面回覆立法會議員李鎮強提問表示，截至今年3月底，房屋署接獲5,400宗參與計劃的實名舉報，經初步篩選後，約900宗具備基本資料作跟進，當中完成調查的600宗個案，在完成兩輪評審後，累計確認25宗舉報成立的個案，熱心舉報人士已獲發奬勵金3,000元及感謝狀，房委會亦已向該25宗個案中所有涉及濫用公屋的租戶發出「遷出通知書」。



被問會否考慮增加獎金金額加強打擊濫用個案，以確保公共房屋資源獲合理運用時，房屋局指，計劃設立獎勵金旨在表揚成功舉報人士在保護珍貴公共資源所盡的公民責任，而非以金錢作誘因。房委會會繼續檢討計劃的成效，適時調整策略，以進一步提升計劃成效，令公共房屋資源得到妥善分配。



政府2025年一月推出「舉報濫用公屋獎」；圖為新蒲崗東匯邨。（資料圖片）

房屋局指，「舉報濫用公屋獎」至今年3月底，房屋署共接獲5，400宗參與計劃的實名舉報。經初步篩選後，約900宗具備基本資料可作進一步跟進。至於未能跟進的舉報個案，原因包括缺乏關鍵資料、如舉報對象的身份，或所居住的屋邨／樓宇、經初步查證後屬誤會、或屬日常投訴（如噪音、與環境衛生相關等）而非屬於濫用公屋性質。

房屋局指，為免計劃被惡意濫用，所有獲建議成立的舉報個案均由專責人員進行初步評審、面見舉報人及核實其個人資料，以確保舉報的真確性及藉此收集補充資料，並由房屋署首長級人員主持的「評審委員會」審核。

房委會已向25宗個案所涉濫用公屋租戶發出遷出通知書

截至3月底，在約900宗可跟進的個案中，已完成調查的個案有600 宗，當中「評審委員會」已完成兩輪評審，累計確認25宗舉報成立的個案，每宗成立個案的熱心舉報人士已獲發奬勵金3,000元及感謝狀。房委會亦已向該25宗個案中所涉濫用公屋租戶發出「遷出通知書」。

立法會議員李鎮強5月20日問當局會否考慮增加「舉報濫用公屋獎」獎金金額加強打擊濫用個案；圖為2026年1月1日，李鎮強宣誓就任第八屆立法會議員。（直播截圖）

對於李鎮強問當局有何措施加強宣傳計劃，包括會否考慮增加獎金金額加強打擊濫用個案。房委會指會持續透過多個渠道加強宣傳計劃，包括於屋邨張貼海報及上載電子海報、派發郵件、以及在房委會/房屋署網頁提供計劃詳情。

設立獎勵金旨在表揚盡公民責任人士而非以金錢作誘因

房屋局指，計劃設立獎勵金旨在表揚成功舉報人士在保護珍貴公共資源所盡的公民責任，而非以金錢作誘因，房委會會繼續檢討計劃的成效，適時調整策略，以進一步提升計劃成效，令公共房屋資源得到妥善分配。