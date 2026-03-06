將軍澳醫院造口手術錯位「腸變胃」　三周始揭發　85歲癌嫗同日亡

將軍澳醫院證實，一名患結腸癌85歲女病人上月7日進行橫結腸造口手術約3周後，於本月3日緊急電腦掃描發現造口位置有誤，造口位置在胃部，而並非預定的橫結腸位置，而病人在緊急電腦掃描同晚離世。



將軍澳醫院指，對事件深感難過，有關個案已轉交死因裁判官跟進，臨床團隊聯同病人關係組已跟病人家屬會面，詳細解釋事件及致歉，並已透過早前事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件。將軍澳醫院指，會成立根源分析委員會詳細調查事件。



該名患有結腸癌的85歲女病人，2月7日於將軍澳醫院進行橫結腸造口手術，以緩解腸阻塞情況。病人術後先後入住深切治療部及外科病房接受監察，2月16日轉往靈實醫院進行康復治療。院方稱，該名病人轉往靈實醫院後，維生指數一直穩定，但造口持續出現較高輸出量，醫護人員一直密切監察病人的情況，為她安排所需的康復治療。

直至3月1日下午，該名病人出現腹痛、血壓低及心跳加速，靈實醫院醫生即時跟進並安排病人翌日轉回將軍澳醫院外科病房接受進一步治療。該名病人於3月3日接受緊急電腦掃描，掃描影像顯示病人的造口位置處於胃部，而並非預定的橫結腸位置。

同日，病人臨床出現嚴重脫水及室上性心跳過速，醫護人員為其進行心臟復律及藥物治療，並轉送深切治療部接受進一步治療。病人其後情況持續轉差，醫護人員和家屬商討後，同意不作心肺復甦術，病人因為多個器官衰竭，當日晚上離世。

將軍澳醫院又指非常關注事件，已透過早前事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件，會成立根源分析委員會詳細調查事件，並於8星期內完成報告及提出改善建議。院方說在事發後已即時採取措施，加強相關手術培訓，及再次提醒醫護人員要密切監察病人術後情況。