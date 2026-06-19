端午節龍舟比賽｜大埔海濱人頭湧　7旬婦與子拍檔　享受競賽快樂

今日（19日）是端午節正日，除了食糭之外，本港不少地區舉辦龍舟比賽，其中，大埔海濱公園龍舟競賽早上8時半舉行，無數龍舟在吐露港「暢遊」。連日大雨後，今日天氣晴朗，惟海面大風大浪。有第二次參賽的年輕龍舟隊勇奪亞軍，團隊對於天氣轉好感到幸運，形容「天公造美」。



有女隊員表示，為了準備比賽，一星期練習約3次，「始終女仔體力冇咁好」，希望努力操練，能追上男性體能，「有一種一齊去比一樣力既感覺」。另有74歲的女健兒，划龍舟有約30年，今與兒子同上陣，感受競賽的團結和快樂。



今日（19日）是端午節正日，大埔海濱公園內有龍舟競賽，約100隊健兒參賽。（湯致遠攝）

今日（19日）是端午節正日，大埔海濱公園內有龍舟競賽，約100隊健兒參賽。（湯致遠攝）

龍舟健兒在參賽前熱身。（湯致遠攝）

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女健兒：一周訓練三次 淋雨繼續操

大埔區龍舟競賽今日舉行，有約100隊健兒參賽。現場觀眾席逼爆，各位健兒一早在比賽召集處蓄勢待發，落水後各人猶如化身「猛龍」，衝向終點。

本地龍舟隊「肌本龍」創立5年，今年是第二次參賽，在一眾經驗老道的隊伍中，奪得男女混合組亞軍。隊員莊小姐表示，近日天氣較差，隊員不時需要淋雨練習，對今日天氣轉好感到幸運。她指出，一星期約練習3次，女性體力相對沒有男性強，要更注重訓練模式，「會做下gym、食多啲蛋白質」，冀追上男性體能，「一齊去比一樣力」。

莊小姐（左三）表示，近日天氣較差，隊員不時需要淋雨練習，對今日天氣轉好感到幸運。（湯致遠攝）

肌本龍創立5年，今年是第二次參賽，在一眾經驗老道的隊伍中，奪得男女混合組亞軍。（湯致遠攝）

74歲黃太划龍舟30年 與子同上陣

問及第一次和第二次比賽感受有何分別？教練吳先生說，「大埔環境好靚，每次黎度都好開心」。被問如何帶領一隊年輕隊伍在龍舟老手前脫穎而出，吳先生笑言「隊員保養得好」。

除了年輕隊伍外，現場有不少愛好龍舟多年的參賽者出戰。今年74歲的黃太於1997年起代表運頭塘龍舟隊參賽，至今划龍舟約30年。

74歲的黃太與兒子黃先生一齊上陣比賽。（湯致遠攝）

74歲的黃太上陣比賽。（湯致遠攝）

黃太兒子黃先生則是龍舟隊教練，是次比賽母子齊上陣，盡顯母子情。黃先生表示，當初媽媽認為他不做運動，故安排其玩龍舟。結果黃先生一試便愛上這項運動，之後不斷進修，由隊員變成教練。

場內觀眾席逼爆。（湯致遠攝）

熱愛划龍舟 過程感受團結及快樂

運頭塘龍舟隊初賽時與其他龍舟發生碰撞，鼓手更因此墜船。黃太表示事件令她印象深刻，直言「咁多年黎，首次比龍舟撞」，又說好在最後無人受傷。

問及二人為何如此熱愛划龍舟？他們表示，龍舟帶給他們團結及開心，最重要「可以成班聚埋一齊」。

運頭塘龍舟會取得殿賽季軍。（湯致遠攝）

運頭塘龍舟會參賽約30年，不少隊員經驗老道。（湯致遠攝）