端午節｜恒基李家誠李徐子淇探訪長者中心　送上拐杖傘及糭福袋

今日（19日）是農曆五月初五端午節，恒基地產集團主席李家誠及太太李徐子淇，近日率領集團義工隊到訪位於深水埗的博愛醫院長者日間護理中心，與近50名長者互動交流，並送上「愛心拐杖傘」和應節福袋內含糭子、湯包、便攜風扇及毛巾等實用禮品，與長者預祝端午節。



恒基兆業地產集團主席李家誠太太李徐子淇與集團員工義工隊，在端午節前探訪長者中心，與長者互動交流。（恒基地產圖片）

恒基兆業地產集團主席李家誠與集團員工義工隊，在端午節前探訪長者，送上集團50周年「愛心拐杖傘」和應節福袋。（恒基地產圖片）

適逢今年是恒基地產成立50周年，集團日前特別聯同旗下中華煤氣舉辦「愛心杖傘傳關愛 」 活動。李家誠及李徐子淇夫婦除了聯同恒基溫暖工程義工隊和煤氣溫馨義工隊到訪長者日間護理中，二人亦探訪多名獨居長者，了解他們的近況與日常生活需要。

恒基兆業地產集團主席李家誠（中）及太太李徐子淇（右）探訪多名獨居長者，在佳節傳遞祝福和社會關懷。（恒基地產圖片）

李家誠表示，香港能夠不斷發展，離不開一代又一代人的努力，「當中年長一輩多年來的付出，尤其值得我們珍惜和感謝。」故此適逢佳節臨近，集團希望以實際行動，向長者傳遞祝福，讓他們在佳節中感受社會的關懷。他表示，集團未來會繼續推動社會共融，與各界攜手共建更美好、更溫暖的社區。

恒基兆業地產集團主席李家誠與太太李徐子淇與集團員工義工隊，在端午節前探訪長者，送上集團50周年「愛心拐杖傘」和應節福袋。（恒基地產圖片）

恒基表示，是次探訪活動所派發的 「愛心拐杖傘」，是由恒基地產聯同中華煤氣特別製作 採一物兩用設計，既可遮風擋雨，亦可作拐杖使用 。 拐杖傘共有5萬把，將透過不同渠道，包括慈善機構、逾80位立法會議員辦事處等派發予全港不同地區的長者及有需要市民。

另外有見近期天氣酷熱， 恒基地產向 集團支持設立的南昌及太子社區客廳會員家庭，送上500把家居風扇， 協助劏房家庭應對炎夏。