有高才媽感內地教育壓力大　安排躺平兒子轉戰DSE　成功考入港大

一項調查發現，逾九成人才家長為子女教育而來港發展，近八成計劃安排子女升讀本地大學。當中包括來自內地珠海、從事餐飲業的鷹姐，她有感內地讀書壓力較大，不適合「躺平」的兒子，三年前透過高才通計劃來港，並毅然安排兒子由內地高中轉戰本港文憑試課程，終成功考入香港大學。



過著穩定生活的鷹姐，得知香港有高才通計劃後，為了子女的學業，決定換一條新賽道。（彭紹殷攝）

高才家長為子女教育來港發展 在港開設6間餐廳分店

來自內地珠海的鷹姐從事27年餐飲業，在當地一直過著穩定生活，育有一子一女的她，有感內地教育讀書壓力大，特別不適合昔日性格比較懶、「有點躺平」的兒子，三年前知悉本港推出高才通計劃後，希望為二人換一條教育賽道，安排他們來港升學。於是，她經高才通來港發展，並在港開設6間餐廳分店。

她當時先安排在內地讀高中的兒子來港讀書，並應考中學文憑試，成功考入香港大學，亦如期達到來港升學的目標。她隨後亦安排女兒來港升學，目前在港島區中學就讀中二。

萬寶盛華大中華有限公司高級副總裁徐玉珊（左）及遵理集團副行政總裁兼首席財務長蔡誠偉先生（右）。（彭紹殷攝）

《高端人才子女來港就學》調查指，9成受訪家長表示「為子女的教育及升學前景」是來港的主要原因。（彭紹殷攝）

約九成三人才家長為子女教育來港發展

教育機構遵理集團於今年5至6月，以網上問卷調查方式，訪問239位經各類人才計劃來港的家長，了解他們對子女教育規劃及真實訴求。受訪者中，有約7成來自內地廣東、北京及上海。

調查指，約93.3%的受訪家長表示，來港主要原因是子女的教育及升學前景，其次是個人事業發展（64.4%）及獲取身份便利（35.2%）等因素。另外，亦有92.5%受訪家長認為香港是子女首選留學目的地，多於英國（39.3%）及美國（26.8%)。

近八成有意安排子女留港升大學

另外，調查亦發現，有92.9%受訪家長傾向選擇香港中學文憑試（DSE）本地課程作為子女升學路徑，國際文憑課程(IB)及英國高級程度會考(A-Level)各僅佔3.35%。近八成家長計劃讓子女中學後留港升讀大學，逾四成規劃子女未來留港就業定居，調查認為，反映人才家庭紮根香港的強烈意願。