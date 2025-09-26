SEN學生被拒就學　家長指校方及教育局涉疏忽及歧視　索償295萬

油麻地街坊會學校的一名家長，指其有特殊學習需要（Special Education Needs, SEN）的孩子在該校就讀時，曾受到不善對待，包括被鎖在猶如「迷你監獄」，沒有桌椅的房間，後來校方更以沒有相應教育支援為由，拒讓其孩子在該校上學。該家長指其孩子至今已停學7個月，並受到教育及精神痛苦。該家長昨(25日)自行入稟向校、其校長及教育局索償295萬元，同時亦要求教育局安排其孩子到合適學校繼續學業。



原告為SOJOBI Akpevwe Joyce，被告為黃穎詩、油麻地街坊會學校及教育局。

原告SOJOBI Akpevwe Joyce自行入稟區域法院提出訴訟。(黃浩謙攝)

指校方自2月起拒讓其孩子上課

原告在入稟狀指，她是油麻地街坊會學校一名小四學生的家長，其孩子患有自閉症及輕度智障，屬有特殊教育需要人士。她指該校校長黃穎詩今年2月18日以學校沒有得到教育局的支援為由，拒絕讓其孩子繼續上課。

曾到校懇求兩小時仍被拒上課

原告稱她曾到校懇求兩小時，又指前任校長曾向非政府組織尋求協助，希望黃校長也可以跟隨過往做法，讓其孩子繼續上課，但黃拒絕，故其孩子至今已被停學7個月。

指孩子在校時曾被困無桌椅房間

原告又指，其孩子在該校上學時曾遭虐待，包括多次被困在一間沒有桌椅、只有書架和地墊的房間，房中書架亦被鎖上，學生無法取得圖書閱讀，原告形容該房間猶如「迷你監獄」，認為這行為殘忍和不人道，令其孩子遭受嚴重精神痛苦和焦慮，相關情況有違學生福祉及尊嚴。

認為校方疏於為學生提供合適環境

原告指學校和黃校長疏於為學生提供合適的學習環境，教育局亦有法定責任確保所有兒童根據《教育條例》接受教育，卻無妥善監督學校，在事件中拒絕或延遲學生的特殊教育需要，及給予支援，直接導致其孩子被拒就學。

要求教育局安排合適學校

她認為3名被告的做法違反人權，並構成疏忽和歧視，入稟追討50萬教育損失，105萬心理損失，及20萬加重損害賠償，另100萬懲罰性賠償及原告蒙受的10萬元收入損失和學生未來的10萬元心理輔導費用，合共295萬港元；另要求法庭下令教育局為學生安排合適學校。

案件編號：DCCJ5329/2025