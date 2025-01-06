趙露思昔日赴台就學「青澀模樣」曝光　打工靠靚相獲封餛飩西施

大陸女星趙露思近期因健康問題全面停工，1日發長文自爆2019年就出現抑鬱情緒，還罹患了情緒焦慮、分離性障礙（解離症）；甚至稱遭前公司高層暴力對待，引發軒然大波。近日有網友挖出她曾去台灣就讀大學、打工賣餛飩的舊照，曝光了她當時青澀的模樣。



趙露思曾去台灣讀大學。（明道大學提供）

趙露思曾打工賣餛飩。（微博圖片）

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趙露思因大學時期申請國際學位，於是在台灣和美國西雅圖分別就讀兩年，求學期間，她不僅因出眾的美貌擔任時尚科系的模特兒，還投資了學校美食街裡的一間餛飩攤位，相當有生意頭腦。

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據悉，當時趙露思每天早上都會親自前往彰化的北斗市場挑選豬肉，課餘時間也會到攤位煮餛飩，且學校老師也向她訂購了好幾次，並開玩笑透露，「不知道是不是特別優待老師，趙露思包的餛飩都特別大顆。」也有網友曝光趙露思在攤位的照片，畫面中，她身穿灰色無袖背心與圍裙站在鍋爐邊，準備將一顆顆餛飩放進鍋中煮，當時她也因此獲得「餛飩西施」的封號。

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事實上，趙露思曾透露去台灣念書是她人生中相當有趣且特殊的經驗，也透露自己很喜歡吃三杯雞、彰化肉圓和綠豆牛奶冰，但最無法適應的，是台灣濕熱的天氣。

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