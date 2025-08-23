日本首例　豐明市擬立法促市民每日工作就學外只用2小時手機惹議

在人人機不離手的年代，日本愛知縣豐明市（近日宣布，計劃推動立法促請所有市民除工作或就學外，將每日使用智能手機的時間控制在2小時內。儘管這項法例僅屬指引性質並無具體罰則，仍在日本網絡上引起熱議。豐明市長其後發聲明澄清一切都只屬建議性質，並不會強制執行。



綜合日本媒體的報道，豐明市政府8月21日表示，將嘗試通過一項法例，鼓勵兒童在上學以外的時間將智能手機的使用時間限制在每日兩小時以內。

豐明市表示，這可能是日本國內首例，該政府擬定了課外智能手機和其他電子設備的使用指引，該條例一旦頒布，將於10月1日生效。

指引敦促小學生在晚上9時後停止使用智能手機，國中及以上學生在晚上10時前放下設備，以確保獲得良好的睡眠。

該市官員表示，鑑於執行此類指令的難度，違反指引的行為不會受到懲罰。該條例承認智能手機、個人電腦和平板電腦是日常生活的必需品，但警告指，過度使用社交媒體和觀看串流影片可能會對健康和家庭生活產生負面影響。

儘管官員強調此法案並沒有罰則，但仍引起日本不少網民質疑法案不切實際。

豐明市長小浮正典22日發聲明澄清，提案僅屬指引，每位公民的生活狀況各不相同。市政府鼓勵每位公民參考這些「指引」，重新考慮自己的時間安排，包括所需的睡眠時間、整體生活方式（例如，飲食和運動）、學習、在家庭中的角色以及與家人的溝通。

小浮正典又指，這項條例仍只是一項「提案」，尚未正式頒布。最終是否通過將由議會酌情決定。