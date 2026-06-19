端午節三日假首日　西九高鐵站北上南下同擁擠　內地客愛維港夜景

今日（19日）是端午節，大批港人北上，亦有內地客來港快閃。今日至21日一連三日假期，有港人指「梗係玩晒佢啦」，亦指三日假期到內地遊玩較方便。另外，有一家四口內地旅客指，雖然在香港消費較昂貴，但仍想帶子女到香港遊覧不同景點。



西九龍高鐵站人頭洶湧，大批港人拖著行李箱北上消費。（彭紹殷攝）

難得有三日假期 有港人表示「梗係玩晒佢」

大約9時，西九龍高鐵站出現人潮，大批港人拖著行李箱北上，過關隊伍較長，不少港人正在趕行程。有部份港人選擇自由行，亦有部份港人選擇跟隨旅行團，不需安排行程，且跟隨旅行團較便宜。

有三日假期，不少港人表示會用盡假期消遣娛樂。即將前往東莞的陳生陳太除了消費還會順便探親，難得有三日假期，他們表示「梗係玩晒佢啦」。他們又指，短短幾天較難出國旅遊，只能到距離較近的東莞遊玩，且通勤都較為方便。他們沒有特別計劃行程，亦沒有預算大約花費多少錢，但會即興地在網上搜尋東莞好去處，「見到邊度有好嘢玩，就即刻坐車去」

不少旅客指到港消費沒有預算花費多少，只是「隨心而行」。（彭紹殷攝）

有內地旅客選快閃 有人留港兩天

除了港人北上，亦有大批內地客來港，有內地客指會快閃香港一天，順便前往澳門旅遊，更早早在小紅書搜尋香港購物好去處和餐廳推薦的帖文。

內地旅客林小姐帶同家人來到香港逗留兩天，她表示之前已來香港數次，但因為子女之前都沒有來過，所以今日趁端午節假期帶子女體驗一下。

林小姐一家將前往太平山頂遊覽，夜晚會到維多利亞港看夜景，她表示相對於深圳，不論住宿或是飲食，在香港消費較昂貴，但始終香港較多好去處，便帶家人到香港來欣賞景色。

內地旅客林小姐表示相對於深圳，在香港消費較昂貴，但始終香港較多好去處，便帶家人到香港來欣賞景色。（彭紹殷攝）

隨心而行沒有預算花費

另一內地旅客黃女士及兩位朋友正前往旺角朗豪坊消費，他們大概會在香港逗留兩天，入住一晚酒店，他們指除了去旺角，都沒有特別計劃行程，亦沒有預算大約花費多少錢，只是「隨心而行」，因為他們都周不時來香港遊玩。