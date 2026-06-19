端午｜入境處︰截至下午4時　離境港人41.5萬　內地客南下10.4萬

【端午節／父親節／北上消費】長達約一周的大雨今日（19日）端午節結束，香港及深圳等地終迎來陽光，由於五天工作制僱員端午節連同周末，部份港人享有三日假期，不少家庭或選擇北上玩樂，順道慶祝周日（21日）的父親節。



入境處資料顯示，截至今午4時，共計68.8萬出入境人次，當中內地旅客訪港佔10.4萬人次，而港人離境佔41.5萬人次，當中有33.2萬人次經陸路口岸北上。



2026年6月19日端午節，西九龍高鐵站早上人頭洶湧，大批港人拖著行李箱北上消費。（彭紹殷攝）

入境處資料顯示，截至今早10時，出入境錄得688,286人次，當中入境佔225,457人次，出境佔462,829人次。

港人離境合計415,280人次。北上方面，若不計及港珠澳大橋口岸，332,623人次經陸路口岸北上，當中以羅湖口岸最多，佔91,683人次，其次是落馬洲支線（即福田口岸），佔76,522人次。

2026年6月19日端午節，橋咀島下午兩時多有約100名遊人，當中部份為內地旅客。（鄧倩螢攝）

其他口岸方面，港人經機場離境佔22,459人次，港珠澳大橋口岸佔49,864人次，港澳客運碼頭佔8,444人次，中國客運碼頭佔1,888人次。

內地旅客訪港10.4萬人次 近3.2萬經高鐵西九龍站

內地旅客方面，合計104,394人次經各海陸空口岸來港，當中經高鐵西九龍站最多，佔31,842人次，其次是落馬洲支線（即福田口岸），佔19,688人次。

換言之，港人北上對比內地旅客南下，相差約20萬人次。