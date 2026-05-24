屯門新會商會中學校長新加坡疑爆粗罵女保安 教育局要求詳細交代
撰文：董素琛
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有網民在社交平台發布短片，屯門新會商會中學李卓興於新加坡研學團期間，疑因租用的旅遊巴泊車問題，與當地兩名非華裔女保安爭執，影片中他疑以粗口罵對方。教育局表示，十分關注事件，強調師和校長是學生的楷模，知悉後已即時聯絡學校及辦學團體，要求校方嚴肅跟進並以書面詳細交代事件。學校已啓動危機處理小組嚴肅跟進。
疑因租用旅遊巴泊車問題與女保安爭執 指罵「X咩X，X你阿媽」
有網民在社交平台Threads發文，指屯門新會商會中學李卓興，於新加坡研學團旅行期間，疑因租用的旅遊巴泊車問題，與兩名非華裔女保安爭執。
從該短片所見，李卓興當時以粗口辱女保安，並喝令對方「you shut up（你收聲）」。李並以廣東話、疑帶有女性性器官用字指罵她們，說「X咩X，X你阿媽」。後方有一名女職員嘗試將李拉後調停，但未成功。李又着對方「行開啦你！」
教育局：教師和校長是學生的楷模 言行、操守對學生影響深遠
教育局表示十分關注事件，要求校方嚴肅跟進並以書面詳細交代事件，局方會繼續與學校保持緊密聯絡，提供適切的意見及支援。
教育局指，教師和校長是學生的楷模，其言行、操守、價值觀對學生影響深遠。教育局公布的《教師專業操守指引》闡述了教師專業操守及行為的準則，提醒教師應對個人操守有嚴格要求，以保障學生的福祉，確保教育質素，守護教育專業，建立社會信任。如教師被證實違反專業操守，教育局會檢視有關教師的註冊，按事件的性質及嚴重程度採取適當的行動。
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