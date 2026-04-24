梅彥昌突辭任城大校長　教育局出稿指港府已得悉　尊重其個人意願

城大校長梅彥昌上任不足三年，校方今日（24日）宣布，他因私人理由，已向校董會辭任職務，校董會已即時委任首席及常務副校長李振聲教授為署理校長，將於短期內啟動全球招聘程序，遴選新任校長。



教育局發言人表示，政府已得悉情況，尊重梅彥昌的個人意願及決定，並感謝他在任期間對大學發展所作出的貢獻。



發言人又表示，聘任校長屬於大學自主範圍以內的事宜，由城大校董會按《香港城市大學條例》賦予的權力自行處理。政府深信校董會將會以大學的長遠利益及發展需要為依歸，揀選最適合的人士出任校長一職。



城大公布梅彥昌教授因私人理由已向校董會辭任校長職務。（資料圖片／鄭子峰攝）

首席及常務副校長李振聲暫任署理校長

城大校董會表示，感謝梅彥昌教授在任期間對大學發展所作出的貢獻。校董會行政委員會已即時委任首席及常務副校長李振聲教授為署理校長，以確保校務運作如常。校董會將全力支持大學在過渡期間穩定發展，並將於短期內啟動全球招聘程序，遴選新任校長。

梅彥昌出任城大校長前，為新加坡國立大學常務副校長（創新與企業），接替任職15年的美籍台裔學者郭位。梅彥昌祖籍廣東以西的四邑縣，其研究領域是生物材料和納米技術，在2013年榮獲「總統科學與科技獎」，是新加坡科研界最高榮譽獎項，突顯其對國家科學與工程領域的卓越貢獻。