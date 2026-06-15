3個軍營未來兩周末開放　2.5萬門票明早WeChat可領　即睇搶飛教學

七一臨近，為慶祝香港回歸29周年，解放軍駐港部隊未來兩個周末，會分別開放昂船洲、石崗、新圍軍營，供港人參觀。開放活動內容包括軍事課目和裝備展示、訓練體驗、軍營食品品嘗等。



11歲或以下兒童無需門票，惟陪同入場的父母或監護人需持門票。2.5萬張門票明日（16日）早上起在駐港部隊微信（WeChat）官方公眾號「香江礪劍」免費發放。市民須使用身份證實名預約參觀，每人限預約一張。搶飛教學，一文看清。



為慶祝香港回歸29周年，解放軍駐港部隊未來兩個周末，會分別開放三個軍營供港人參觀。圖為去年6月的開放活動。（解放軍駐港部隊圖片）

為慶祝香港回歸29周年，解放軍駐港部隊未來兩個周末，會分別開放三個軍營供港人參觀。圖為去年6月的開放活動。（解放軍駐港部隊圖片）

駐港部隊表示，開放活動內容包括升國旗儀式、軍樂隊列、軍事課目和裝備展示、訓練體驗、參觀駐軍展覽中心、文藝演出、軍營食品品嘗等。

開放時間方面，昂船洲軍營會在本周六、下周日（20日、21日）上午9時至下午2時開放；石崗軍營在6月27日、28日上午9時至下午2時開放；新圍軍營在6月27日、28日下午2時至6時開放。開放時間完結前一小時停止入營。

為慶祝香港回歸29周年，解放軍駐港部隊未來兩個周末，會分別開放三個軍營供港人參觀。圖為去年6月的開放活動。（解放軍駐港部隊圖片）

活動門票為2.5萬張，將於本周二至本周四（16日至18日）上午10時、下午3時、晚上8時透過駐港部隊官方WeChat（微信）公眾號「香江礪劍」免費發放。市民進入「香江礪劍」公眾號後，點擊「軍營開放」進入預約小程式預約，並填寫姓名、手機號碼、證件號碼等，即可領票。市民參觀當日須憑身分證件正本和電子二維碼兌換紙本參觀門票。

駐港部隊提醒，預約時不收取任何費用，市民不應相信其他非官方連結，而預約成功後，系統亦不支援更改身份資訊。

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