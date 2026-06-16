七一｜駐港部隊軍營開放日即日起預約　首階段已滿　附搶飛時間表

【軍營開放日/軍營開放日2026/軍營開放/軍營開放日門票】七一臨近，為慶祝香港回歸29周年，解放軍駐港部隊未來兩個周末，會分別開放昂船洲、石崗、新圍軍營，讓公眾參觀。開放日活動內容包括軍事課目和裝備展示、訓練體驗、軍營食品品嘗等。活動由今日（16日）早上10時起，分階段在微信公眾號「香江礪劍」派發，共提供2.5萬張門票。



截至今早11時，三個軍營首批名額已滿。有興趣的市民不用灰心，今日仍可等待今午3時及晚上8時共兩個時段，下文附搶飛時間表。



為慶祝香港回歸29周年，解放軍駐港部隊未來兩個周末，會分別開放三個軍營供港人參觀。圖為去年6月的開放活動。（解放軍駐港部隊圖片）

為慶祝香港回歸29周年，解放軍駐港部隊未來兩個周末，會分別開放三個軍營供港人參觀。圖為去年6月的開放活動。（解放軍駐港部隊圖片）

昂船洲軍營本周末開放 石崗及新圍下周末開放

解放軍駐港部隊未來兩個周末舉辦開放日，昂船洲、石崗及新圍軍營供市民參觀。開放日活動內容包括升國旗儀式、軍樂隊列、軍事課目和裝備展示、訓練體驗、參觀駐軍展覽中心、文藝演出、軍營食品品嘗等。

開放時間一覽



昂船洲軍營︰6月20日及21日（周六及周日）上午9時至下午2時

石崗軍營︰6月27日及28日（周六及周日）上午9時至下午2時

新圍軍營︰6月27日及28日（周六及周日）下午2時至6時

（開放時間完結前一小時停止入營）



為慶祝香港回歸29周年，解放軍駐港部隊未來兩個周末，會分別開放三個軍營供港人參觀。圖為去年6月的開放活動。（解放軍駐港部隊圖片）

由即日起至本周四每日三時段可搶飛 附攻略

活動門票共2.5萬張，由今日起至本周四（16日至18日），每日分三個時段派發，分別是上午10時、下午3時、晚上8時。

市民可透過駐港部隊的微信公眾號「香江礪劍」中領取，進入頁面後只要點擊「軍營開放」，進入預約小程式預約，並填寫姓名、手機號碼、證件號碼等，即可領票。參觀當日須憑身分證件正本和電子二維碼兌換紙本參觀門票。

另外，預約時不收取任何費用，市民不應相信其他非官方連結，而預約成功後，系統亦不支援更改身份資訊。

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