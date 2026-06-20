維園咖啡市集｜有檔主稱天雨影響生意較預期差　保守進貨冀能回本

保良局聯同康文署由昨日（19日）端午節起至周日（21日）於維多利亞公園噴水池廣場及南亭廣場，舉辦「維住啡 Coff-V Mart」咖啡市集，有超過 25 個咖啡品牌攤位。今日（20日）為活動第二日兼周末，但中午所見人流較稀疏，有檔主稱首日人流已一般，期望餘下兩日能吸引人流帶旺氣氛。他又指生意受天雨影響，目前只希望能夠回本。另有檔主指，昨日生意額較預期差三、四成，「始終第一日，同埋端午節，可能啲人去咗其他活動」。



維多利亞公園噴水池廣場及南亭廣場舉辦「維住啡 Coff-V Mart」咖啡市集，今日午後的天氣時晴時雨，現場人流稀疏。（梁鵬威攝）

維多利亞公園噴水池廣場及南亭廣場舉辦「維住啡 Coff-V Mart」咖啡市集，今日午後的天氣時晴時雨，現場人流稀疏。（梁鵬威攝）

保良局聯同康文署由昨日（19日）端午節至21日，於維多利亞公園噴水池廣場及南亭廣場舉辦「維住啡 Coff-V Mart」咖啡市集，有超過 25 個咖啡品牌攤位。今日（20日）踏入周末，午後的天氣時晴時雨，現場人流稀疏。

維多利亞公園噴水池廣場及南亭廣場舉辦「維住啡 Coff-V Mart」咖啡市集，今日午後的天氣時晴時雨，現場人流稀疏。（梁鵬威攝）

咖啡品牌Mysterious Beans負責人蔡小姐表示，預期生意會受天氣影響，說：「香港不嬲都係咁落雨，所以都係祈求好運。」她透露昨日人流及營業額一般，按過往經驗不會帶太多貨，並說：「寧願唔夠，再返去攞、去補貨，總好過壓哂喺度，得個搬字。」談及生意預期，她表示首要目標是回本，有信心做到，「始終呢度係銅鑼灣，有一定人流。」

咖啡品牌Mysterious Beans負責人蔡小姐表示，預期生意會受天氣影響，說：「香港不嬲都係咁落雨，所以都係祈求好運。」（梁鵬威攝）

另外，她認為咖啡展攤位距離公園正門較遠，擔心顧客未必走到該處。她形容目前中午時段人流仍偏少，加上世界盃賽事或會影響，希望適逢週末，能有更多人進場帶旺氣氛。她續指，昨日最大一筆交易約數百元，回頭客較多，同時也有一些新客光顧。

咖啡品牌Zombie負責人李先生表示，初期擔心天雨影響，所以預貨較少，但這幾天天氣好轉，已補了更多貨。（梁鵬威攝）

另一咖啡品牌Zombie負責人李先生表示，暫難預估這三日的生意額，但今次活動能讓更多人認識到其咖啡品牌，所以格外開心。他指起初擔心天雨影響，所以預貨較少，但這兩天天氣好轉，已陸續補了貨，相信能足夠應付。昨日最大一筆訂單約一百多元，整體生意額距離預期差三、四成，但他認為「始終第一日，同埋端午節，可能啲人去咗其他活動。」他期望餘下兩日人流會有所增加。