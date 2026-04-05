黃雨｜西九咖啡節綠草變泥濘　冒雨入場人士膠袋包鞋、赤腳嘆咖啡

西九咖啡節上周五（3日）起一連四日在西九文化區藝術公園大草坪舉行。不過，天公不造美，連日來均有雨。其中，今天（5日，清明節）上午及下午也分別下暴雨，令現場的草地變為泥濘地。主辦單位即時在地面鋪膠板，及安排吸水。入場人士則各出奇謀，或赤腳，或以膠袋包裹雙腳。



不過，惡劣的環境無損啡迷熱情。有到場人士雖在帳篷避雨，但出來時無可避免踩在泥濘上，一腳都是水和泥，不過仍繼續出來喝咖啡，「因為鍾意囉，就係咁。」



在西九文化區藝術公園大草坪舉行的西九咖啡節，今日遇上黃色暴雨，本身的茵茵綠草變為泥濘，有人用膠袋包裹雙腳，保護愛鞋。（洪戩昊攝）

在西九文化區藝術公園大草坪舉行的西九咖啡節，今日遇上黃色暴雨，本身的茵茵綠草變為泥濘，有人索性赤腳。（洪戩昊攝）

在西九文化區藝術公園大草坪舉行的西九咖啡節，今日遇上黃色暴雨，本身的茵茵綠草變為泥濘。（洪戩昊攝）

主辦單位即時在地面鋪膠板及安排吸水

黃色暴雨警告下午2時多生效，天文台指，一道與低壓槽相關的強雷雨區，正影響廣東沿岸及南海北部。而據天文台雷達圖像，強雷雨區主要影響港島及九龍一帶。在西九文化區藝術公園舉行的咖啡節首當其衝，前日（3日）人頭湧湧的場面不再，本身的茵茵綠草變為泥濘。

主辦單位即時在地面鋪膠板，及安排吸水，有檔主則忙於在帳篷黐上膠布擋水。入場的市民要品嚐咖啡，亦要找位置避雨，不少人躲到太陽傘底下。有市民索性冒雨，不過為保愛鞋的「清白」，有人以膠袋包裹雙腳，更有人索性赤腳。

主辦單位供免費洗鞋服務 今日入場人士可明日免費再次入場

雖然主辦單位並沒有向每位入場人士提供膠袋，但卻向100名入場人士提供免費洗鞋服務，其他入場人士亦可享八折。主辦單位其後宣佈，活動不設退票安排，但考慮到天雨影響訪客體驗，今日（5日）入場人士，可憑印有日期的入場手帶，或今日場內任何消費收據，於明日（6日）最後一日免費再次入場。

主辦單位向100名入場人士提供免費洗鞋服務，其他入場人士亦可享八折。（咖啡節IG）

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惡劣環境無損啡迷熱情：因為鍾意囉

下午下雨時，市民黃先生在現場。他那時剛好在帳篷內，所以順道避雨，但他出來時，也無可避免地要踩在泥濘上，一也是水和泥。不過，他避雨後還會繼續出來喝咖啡，「因為鍾意囉，就係咁」。

黃先生避雨後還會繼續出來喝咖啡，「因為鍾意囉，就係咁。」（洪戩昊攝）

樊女士表示，明知下雨仍到場。（洪戩昊攝）

有人無懼風雨繼續喝咖啡。（洪戩昊攝）

另一入場咖啡迷樊女士說，明知下雨仍到場，「冇（受影響）呀，都係想試吓唔同嘅咖啡。」她沒有特別感到不便，純粹是走路要小心一點。不過，她認為受天雨影響，今年咖啡節的氣氛不及去年。

下雨影響人流 雨水湧進攤檔 檔主指今日情況遠比想像中嚴重

下雨不止影響到場人士的體驗，對商戶自然有影響。「頂好漢堡」負責人盧先生指，過去數天生意不錯，間中下雨則無可避免會影響人流，「冇辦法啦，落雨呢啲額外因素，我哋都接受。」至於今日下午再下暴雨，他們則沒有特別避雨，而人流亦在雨過天清後立即恢復。

「頂好漢堡」負責人盧先生表示，人流在雨過天清後立即恢復。（洪戩昊攝）

不過，亦有一些攤檔受影響較嚴重。售賣咖啡的「WPM」的負責人林先生表示，今早約11時至12時，突然下了一場暴雨，雨水湧進檔內。店員立即放置卡板，將東西墊高，以及盡力𢳂水。

林先生表示，在戶外擺檔也預料到會出現這些情況，不過今日遠比想像中嚴重，幸好沒有東西損壞。他打趣道：「條褲同對鞋受影響，所以即刻返去換條短褲過嚟。」

「WPM」的負責人林先生表示，今早約11時至12時，突然下了一場暴雨，雨水湧進檔內。（洪戩昊攝）