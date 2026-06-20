維園咖啡市集｜有市民趁短假留港消費　稱小店創業不易值得支持

保良局聯同康文署趁端午節連周末三日假，於維多利亞公園噴水池廣場及南亭廣場舉辦「維住啡 Coff-V Mart」咖啡市集。有市民表示，特意在短假期留港消費，支持本土品牌，形容小店創業不容易，又認為香港應該多辦咖啡展。



一連三日假期，有市民表示特意留港消費，到咖啡展支持本土品牌。（梁鵬威攝）

咖啡品牌Mysterious Beans推出「盲盒掛耳包」，包括多種風味，一盒10個售168元。（梁鵬威攝）

保良局聯同康文署，由昨日（19日）端午節至 21 日於維多利亞公園噴水池廣場及南亭廣場舉辦「維住啡 Coff-V Mart」咖啡市集。本港咖啡品牌Mysterious Beans推出「盲盒掛耳包」，包括多種風味，一盒10個售168元。

負責人蔡小姐表示，產品包裝由她親自設計，其中融合了不少本土元素，並設有不同系列。另外的咖啡品牌Zombie帶來來自埃塞俄比亞咖啡豆製成的冷萃咖啡（Cold Brew），富有花香，核果，檸檬茶的味道，售價$60/瓶，買2瓶則享9折。

維多利亞公園噴水池廣場及南亭廣場舉辦「維住啡 Coff-V Mart」咖啡市集，今日午後的天氣時晴時雨，現場人流稀疏。（梁鵬威攝）

此外，另一品牌Coffee boats 帶來出產於泰國、哥倫比亞級埃塞俄比亞的咖啡豆製成的手沖咖啡，其中有以水洗法、日曬法或蜜處理法的咖啡豆，一杯（280ml）售價由40至50元不等，試飲組盒4杯 （每杯50ml）則售價30元。所有咖啡豆均是透過直接貿易採購，直接與非政府組織所營運的咖啡莊園合作。所有收入的 20%，亦直接捐贈給香港明愛，幫助基層婦女、青年及殘疾人士。

市民吳先生表示：「見到好多香港唔同咖啡檔喺度啦，所以都好開心。」（洪芷菁攝）

市民料花200至300元 稱留港撐消費

市民吳先生表示：「見到好多香港唔同咖啡檔喺度啦，所以都好開心。」他買了一杯薑檸啡，覺得口味非常清爽，售價48元，認為非常合理。他預計消費約200至300元，購買咖啡及咖啡豆等。

三日假期，他專程留港消費，直言：「梗係啦，一定要支持香港。」對於過去一星期連日落雨，他說：「落咗成個禮拜雨啦，其實都真係好辛苦，就算出街都成日揼濕哂。」所以今日趁天氣好轉便外出逛逛。他認為，香港可以多舉辦類似展覽，無論咖啡或啤酒，最重要是營造節日氣氛，吸引更多人消費。

曾先生與家人購買了冷萃咖啡及桂花蜜糖咖啡。他說:「香港應該要推多啲咖啡展，因為唔會成日去咁多咖啡店。」（梁鵬威攝）

市民稱檔主多年輕人 產品具特色 盼支持小店

曾先生與家人購買了冷萃咖啡及桂花蜜糖咖啡。他們表示：「好難得，好想試呢間咖啡店好耐，咁啱又住喺附近，時間又啱，經過就好方便買到。價錢合理，味道好好飲，冇具體預算，消費約$300。」他們亦認為：「香港應該要推多啲咖啡展，因為唔會成日去咁多咖啡店，或者有啲會比較遠，而維園呢個位置幾方便，咁就可以好容易嚟到，又可以試下唔同嘅店。」他們住在香港仔，過來約半小時車程。

不願出鏡的市民張先生表示，咖啡展的環境舒適，比一般市集亦有較多攤檔選擇，而且見到許多檔主都是年輕人，介紹咖啡豆的特性也很仔細，產品亦好有特色。他和同行的太太購買了兩杯咖啡，形容味道「好特別」，配搭在市面上少見，並購買了一包100克咖啡豆約 售價98元，認為價格亦相宜。他們整體消費預算約 $300 至 $400，包括食物和飲品。他們特意留港消費，支持本地小店，認為「香港有好多小店、市集檔主都好值得支持，因為創業好唔容易」。

一連三日假期，有市民表示特意留港消費，到咖啡展支持本土品牌。（梁鵬威攝）