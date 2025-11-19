馬灣公園變身星際基地　400人共融啟航　助SEN學童追逐太空夢

早前國家神舟二十一號載人飛船順利發射，全城掀起一股航天熱潮。為了讓本港基層及有特殊需要的學童也能親身體驗這份「太空夢」，香港馬灣公園挪亞方舟聯同慈善機構 Rainbow Foundation，日前於馬灣舉辦了一場別開生面的「2025星際探索・共融啟航」活動。活動集結了官、商、學界力量，透過高科技互動體驗，帶領數百名學童展開一場沉浸式的宇宙探索之旅。



跨界動員 推動STEAM與共融教育

是次活動場面盛大，不僅是對國家航天成就的致敬，更是一次展現社會共融的實踐。當日共有近400位參加者，更包括120名有特殊教育需要（SEN）及聽障的小朋友及其家長出席。為了讓這群學童能盡情投入，來自13間不同企業的180名員工，聯同80位來自本港五所大學的「可持續發展青年領袖」，組成了強大的義工團隊，大手牽小手，陪伴孩子們闖關。

近400位參加者同聚慶賀祖國偉大航天成就，積極響應國家航天科技發展戰略。

活動當日星光熠熠，多位重量級主禮嘉賓到場支持，創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘先生JP、香港中聯辦新界工作部處長暨一級調研員鄭于樺先生、全國政協港澳台僑委員會副主任屠海鳴先生、「全城更新」創辦人兼主席馬王培琪女士、滬港社團總會副會長郭曉芝女士及總幹事譚建新先生、Rainbow Foundation 發展總監吳叡芳女士，以及香港馬灣公園挪亞方舟助理總經理葉頌恩女士共同擔任主禮嘉賓，見證這個推廣創科教育與關愛文化的時刻 。

蔡傑銘：港人有望飛上太空 勉勵青年投身科研

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘在致辭時，特別提到了國家航天發展的驕人成績。他指出，由「嫦娥奔月」至北斗衞星，到「天宮」空間站，再到「天問」探測火星，國家的科技實力有目共睹。他更以此勉勵在場青少年，指去年香港已有市民入選國家第四批預備航天員的載荷專家選拔，目前正接受嚴格訓練，這意味著港人未來絕對有機會親身飛往太空參與科研。他寄語新一代要把握機遇，成為未來的科學家。

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘先生JP在致辭中表示，香港兒童及青年在航天科技與創科教育方面發展迅速，期望活動能啟發未來新一代科學家與夢想家。

全國政協代表屠海鳴亦表示，個人的夢想應與國家發展緊扣，國家在航天領域的輝煌成就，正正為廣大香港學童提供了一個「追夢」的黃金機會，鼓勵孩子們要勇於探索未知的宇宙。

全國政協港澳台僑委員會副主任屠海鳴先生指出，國家航天事業的輝煌成就，為學童實現逐夢九天、飛天夢圓創造了難得的機遇，同時鼓勵他們追逐飛天夢想。

馬灣變身「航天基地」大學生攜手學童操作機械人

為了打造全方位的學習環境，主辦方將馬灣公園轉化為一個大型「航天教育基地」。活動充分利用了園內設施，包括帶領參加者走進太陽館，利用全東南亞其中一台最大型的民用真空太陽望遠鏡，仔細觀測太陽表面的奧秘。

此外，活動獲星河科研社、香港科技大學、香港都會大學、香港浸會大學、香港教育大學及香港城市大學等等多間專業學術團隊全力支援，設計了一系列結合STEAM元素的互動環節。在「星際太空人訓練營」中，參加者化身小小航天員，透過模擬器學習駕駛太空船；並投入刺激的「航天無人機」對戰及太空機械人操作體驗。學童們更親手製作月球探測車及滑翔機，在義工的指導下，從遊戲中學習物理與工程知識，同時培養解難能力及團隊合作精神。

寓教於樂 企業實踐ESG回饋社會

滬港社團總會副會長兼奧恩國際幼稚園創辦人郭曉芝分享指，對於兒童成長而言，單靠書本知識並不足夠，必須結合品格教育與「遊戲式學習（Play-Based Learning）」。她認為今次活動正好示範了如何將探索樂趣融入學習，讓小朋友在完成任務的過程中建立自信。

滬港社團總會副會長兼奧恩國際幼稚園創辦人郭曉芝女士讚揚香港馬灣公園挪亞方舟將「品格培養」融入「探索樂趣」的學習體驗中，推動兒童及青少年的全人發展。

是次活動亦體現了商界對ESG（環境、社會及管治）理念的重視，多家贊助機構包括國際宇航科技創新組織、帝逸酒店、晨光文具、屈臣氏蒸餾水及冠忠巴士等，透過捐贈物資及派出義工，身體力行關懷弱勢社群。而馬灣公園作爲新鴻基地產旗下的非牟利項目，多年來一直扮演著連繫各界的角色。自2007年開放以來，公園已接待逾800萬訪客，並透過與340間企業夥伴及超過2,000個慈善團體合作，舉辦過萬場生命教育及公益活動，惠及超過50萬名弱勢兒童及青少年。主辦方表示，未來將繼續善用其獨特的設施與網絡，為更多基層學童開啟探索科學的大門。

（資料及相片由客戶提供）