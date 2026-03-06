團體推出特殊需要泳班計劃　由受訓教練於合適場地教SEN學童習泳

非牟利組織正向運動教育基金推出「特殊需要泳班」計劃，安排持有「特殊需要人士游泳教師證書」的教練及合適場地，為有特殊教育需要（SEN）學童提供一個安全及具延續性的學習平台，期望他們能循序漸進地掌握基本游泳技巧，並培養長遠參與運動的良好習慣。



基金會指出，在參與游泳活動時，SEN學童較一般學童面對更多限制，例如公共泳池並非恒温，對有感覺統合障礙的學生而言較難適應；加上泳池人流繁多、環境嘈雜，容易令他們感到不安。此外，坊間具備相關訓練的游泳教練數目有限，令不少有意嘗試的家庭，都難以找到合適課程。

「特殊需要泳班」計劃負責人黃家賢表示，針對SEN學童學習游泳時面對的困難及需求，會安排泳班於恒温泳池進行，協助學童適應水中環境，並確保在冬季亦得以持續訓練，不會中斷學習進度。他指目前參與計劃的20位游泳教練，均已經完成相關培訓並考獲「特殊需要人士游泳教師」證書，同時通過内部培訓及實習，具備教授特殊泳班的資格。

計劃負責人黃家賢表示，希望計劃提供一個穩定而安全的環境，讓有特殊教育需要學童循序漸進地接觸游泳。

史丹福游泳學校將為首屆「特殊需要泳班」提供場地，提供一對一私人或一對三小組形式的泳班，低師生比例及專屬時段的安排，有助學生集中精神，家長亦可於觀眾席觀課。學員報名後，會首先接受水中能力評估，了解其適應程度再作出合適編班；對於有經濟需要的學員，計劃亦會為他們提供評估資助，以減輕家庭負擔。

「特殊需要泳班」計劃課程主任陳達表示，SEN學生在學習游泳時，程度差異很大，部分學生可能怕水、有過度活躍或感覺統合問題，教練需要不斷重複示範，並因應學童能力去調整泳式和動作，同時亦依賴家長的支持和配合，若場地合適，在專業教練指導下配合持續訓練，學生往往能取得顯著進步。